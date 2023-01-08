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Sabah iş yerine geldiler, şaşkınlığa uğradılar! Esnaf, parçalanmış camlarla karşılaşınca 'yaşananlar' ortaya çıktı

08.01.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sabah iş yerine gelen esnaf parçalanmış camlarla karşılaşınca 'silahlı saldırı gerçeği' ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesindeki iş yerine av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar iş yerinin camına isabet etti. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahipleri ise camın kırık olduğunu fark edip polise haber verdi. Silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabah iş yerine geldiler, şaşkınlığa uğradılar! Esnaf, parçalanmış camlarla karşılaşınca 'yaşananlar' ortaya çıktı

Olay, dün gece saat 00.40’da İstiklal Mahallesi’nde bulunan Gazipaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kapüşonlu ve maskeli bir şahıs, F.K.,B.Y. ve F.K. isimli vatandaşlara ait olan iş yerinin önüne geldi. Üstünde bulunan tüfeği çıkarıp iş yerine yakın mesafeden ateş eden şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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SABAH İŞ YERİNE GELİP CAMIN KIRIK OLDUĞUNU FARK EDİNCE...

Sabah iş yerine gelen iş yeri sahipleri, camın kırık olduğunu fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

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Dehşet anları kamerada! Sokakta karşılaştılar, sonrası korkunç Dehşet anları kamerada! Sokakta karşılaştılar, sonrası korkunç

Silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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