Sabah iş yerine geldiler, şaşkınlığa uğradılar! Esnaf, parçalanmış camlarla karşılaşınca 'yaşananlar' ortaya çıktı

Olay, dün gece saat 00.40’da İstiklal Mahallesi’nde bulunan Gazipaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kapüşonlu ve maskeli bir şahıs, F.K.,B.Y. ve F.K. isimli vatandaşlara ait olan iş yerinin önüne geldi. Üstünde bulunan tüfeği çıkarıp iş yerine yakın mesafeden ateş eden şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SABAH İŞ YERİNE GELİP CAMIN KIRIK OLDUĞUNU FARK EDİNCE...

Sabah iş yerine gelen iş yeri sahipleri, camın kırık olduğunu fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

