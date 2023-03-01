Sabah karşılaştıkları manzarayla... O ilde araç sahipleri akın etti! Günlerdir uyarılar yapılıyordu

Uyarıların ardından Tekirdağ'da yağmurla beraber çamur yağdı. Kentte sabah saatlerinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

OTO YIKAMACILARIN YOLUNU TUTTULAR

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılarına götürdü.

SABAHTAN BERİ YOĞUNLUK VAR

Oto yıkama işletmesi sahibi Kaan Meral, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren yoğun çalıştıklarını belirterek, çok sayıda vatandaşın araçlarını oto yıkamaya getirdiğini söyledi. (AA)