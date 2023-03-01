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Sabah karşılaştıkları manzarayla... O ilde araç sahipleri akın etti! Günlerdir uyarılar yapılıyordu

01.03.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'da sabahki hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış etkili odlu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağarken araçlarındaki toz ve lekeler için bazı sürücüler ilçedeki oto yıkamacılara akın etti.

Sabah karşılaştıkları manzarayla... O ilde araç sahipleri akın etti! Günlerdir uyarılar yapılıyordu

Uyarıların ardından Tekirdağ'da yağmurla beraber çamur yağdı. Kentte sabah saatlerinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

OTO YIKAMACILARIN YOLUNU TUTTULAR

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılarına götürdü.

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SABAHTAN BERİ YOĞUNLUK VAR

Oto yıkama işletmesi sahibi Kaan Meral, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren yoğun çalıştıklarını belirterek, çok sayıda vatandaşın araçlarını oto yıkamaya getirdiğini söyledi. (AA)

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