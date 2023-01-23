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Sabah kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? İşte il il namaz saatleri!

23.01.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerahat vakti sabah saatlerindeki bir zaman dilimine verilen addır. Üç ayların da başlamasıyla Müslüman alemi, ibadetlerini duayla yerine getirmek için gözlerini namaz saatlerine çevirdi. İslam dininde bazı vakitlerde, birtakım ibadetlerin yapılması yasaklandı. Peki sabah kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? İşte il il namaz saatleri!

Sabah kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? İşte il il namaz saatleri!

Kerahat vakitlerinde namaz kılınmaz. Peki sabah kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? Güneşin doğduğu, battığı ve tam tepede olduğu zamanlara 'kerahat vakti' denir. Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Ancak mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. İşte il il namaz saatleri!

Sabah kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? İşte il il namaz saatleri!

KERAHAT VAKTİNDE NAMAZ KILINIR MI?

Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

  • Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

  • Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

  • Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren Akşam Namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

Bu vakitlerde kaza namazı, vitir gibi vacip namazı kılınmaz. Bununla birlikte kerahat vaktinden önce hazırlanan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

Sabah kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? İşte il il namaz saatleri!

NAFİLE NAMAZIN MEKRUH OLDUĞU SAATLER

Şu vakitlerde yalnızca nafile namaz kılmak mekruhtur:

  • Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,

  • İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,

  • Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,

  • Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)

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Oruç Namaz kerahat vakti

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