Sabah namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır ve kaça kadar kılınır?

İslam'ın beş şartından biri olan namaz, beş vakitten oluşur. Bu vakitlerden birisi de yeni bir günün habercisi olan sabah namazıdır. Sabah namazı ayrıca imsak namazı olarak bilinir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah’ın koruması altındadır.” Sabah namazında, dört melek bir arada bulunur. Bu yüzden sabah namazı şahitlidir. Siz de "Sabah namazı nasıl kılınır?", "Sabah namazı kaç rekattır ve kaça kadar kılınır?" gibi soruların cevaplarını merak ediyorsanız yazının devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah Namazı Kaç Rekattır ?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattan oluşur. Sırasıyla 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz namazları kılınır.

Sabah Namazı Kaçta Kılınır ?

“Sabah namazı ne zaman kılınır?” sorusu her zaman merak konusu olmuştur. Sabah namazı vakti olarak; imsak vakti ile güneşin doğuşu arasındaki zaman dilimi kabul edilir. Lakin sabah ezanı imsak vaktinden biraz daha sonra okunur. Sabah namazı saati ilden ile farklılık gösteriyor.

Sabah Namazı Kaça Kadar Kılınır?

“Sabah namazı ne zamana kadar kılınır?” sorusu da Müslümanlar arasında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Güneş doğana dek kılınabilen sabah namazı, güneş doğduktan sonra kerahet vakti çıkana dek kılınmaz. s