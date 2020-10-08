Sabah namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır ve kaça kadar kılınır?

İslam'ın beş şartından biri olan namaz, beş vakitten oluşur. Bu vakitlerden birisi de yeni bir günün habercisi olan sabah namazıdır. Sabah namazı ayrıca imsak namazı olarak bilinir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah’ın koruması altındadır.” Sabah namazında, dört melek bir arada bulunur. Bu yüzden sabah namazı şahitlidir. Siz de "Sabah namazı nasıl kılınır?", "Sabah namazı kaç rekattır ve kaça kadar kılınır?" gibi soruların cevaplarını merak ediyorsanız yazının devamını inceleyebilirsiniz.
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattan oluşur. Sırasıyla 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz namazları kılınır.
“Sabah namazı ne zaman kılınır?” sorusu her zaman merak konusu olmuştur. Sabah namazı vakti olarak; imsak vakti ile güneşin doğuşu arasındaki zaman dilimi kabul edilir. Lakin sabah ezanı imsak vaktinden biraz daha sonra okunur. Sabah namazı saati ilden ile farklılık gösteriyor.
“Sabah namazı ne zamana kadar kılınır?” sorusu da Müslümanlar arasında kafa karışıklığına neden olabiliyor. Güneş doğana dek kılınabilen sabah namazı, güneş doğduktan sonra kerahet vakti çıkana dek kılınmaz. s
Sabah namazı kerahat vaktinde kılınmaz.
Sabah namazı vakti olan imsak vakti girdiğinde namaz kılınabilir.
İmsak vakti girdiğinde namaz kılabilirsiniz.
Sabah namazı ezandan önce kılınabilir. İmsak vakti girdiğinde ezan okunmasa bile namaz kılabilirsiniz.
Güneş, güneşin çıkması ve sabah namazının bittiği vakti göstermektedir. Bilindiği üzere imsak, sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir.
Sabah namazı kazası, öğleye kadar kılındığı takdirde hem farzı hem de sünneti kılınır. Sabah namazı o günün öğle vaktine kadar kaza edilmezse yalnızca farzı kılınır. Sabah namazı sünneti kılınmaz.
Sabah namazı rekatları toplamda 4 tanedir. Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farzdan oluşur. Sabah namazı kılınışı şu şekildedir:
Sabah namazı sünneti 2 rekattır. Namaza “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât sünnetini kılmaya” şeklinde niyet edilerek başlanır. “Allahu ekber” denir ve eller bağlanır.
Öncelikle Sübhaneke duası okunur. Sonrasında Euzü-Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.
Kur’an’dan herhangi bir zamm-ı sure eda edilir.
“Allahu Ekber” diyerek rükuya eğilinir ve üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir. Rükudan doğrulurken “Semi Allahü Limen Hamideh” denir. Rükudan tamamen kalktıktan sonra da “Rabbena Lekel hamd” denir.
“Allahu Ekber” diyerek iki defa secdeye gidilir. Secdede üç defa “Sübhane Rabbiyel Ala” denir.
“Bismillahirrahmanirrahim” denir ve Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi okunur.
“Allahu ekber” diyerek rükuya eğilinir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” denir.
Rükudan kalkarken, “Semi Allahu Limen Hamideh” denir ve tam dik konuma gelince “Rabbena Lekel Hamd” denir.
“Allahu Ekber” denilerek iki kez secdeye gidilir. Secdede üçer kez “Sübhane Rabbiyel Ala” denir ve tekrar “Allahu Ekber” denilerek secdede oturulur.
Oturuşta sırasıyla Ettahiyyâtü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik, Rabbena duaları okunur.“ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah” denilerek her iki tarafa selam verilir.
Sabah namazı farzı 2 rekattır. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât farzını kılmaya” şeklinde niyet edilir.“Allahu ekber” denilir ve eller bağlanır.
Sübhâneke duası okunur, sonrasında ise Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunduktan sonra namaz suresi okunur.
“Allahu ekber” denilerek rükuya eğilinir ve üç defa “Sübhanel Rabbiyel Azim” denir. Rükudan kalkarken, “Semi Allahu Limen Hamideh” denir ve vücut dik pozisyona gelince “Rabbena Lekel Hamd” denir.
Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Herhangi bir zamm-ı sure okunur.
“Allahu ekber” diyerek rükuya eğilinir ve rükuda üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” denir. Rükudan kalkarken, “Semi Allahu Limen Hamideh” denir ve tam dik konuma gelince “Rabbena Lekel Hamd” denir.
“Allahu Ekber” denilerek iki kez secde yapılır. Secdede ise üç defa “Sübhane Rabbiyel Ala” denir ve tekrar “Allahu Ekber” denilerek secdede oturulur.
Oturuşta sırasıyla Ettahiyyâtü Allahümme Salli ve Allahümme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sabah namazı duaları arasında Sübhaneke, Ettahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları bulunur. Ayrıca her rekatta Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra Kur’an'dan bir ayet veya zammı süre okunur.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celalü vel ikram" denir. Ardından, "Ala Rasulina salavat" denir.
Ayetel Kürsi okunur.
33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdullillah ve 33 kez Allahu Ekber zikirleri çekilir.
Namazlardan sonra 33 kez "Lailahe illallah" çekilmesinin de çok sevap olduğu bilinir.
"La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey in kadir" denir
Sabah namazının anlamı ve önemi çok fazladır. Peygamberimiz, sabah namazı ile ilgili sözlerinde namazın önemini şu şekilde ifade eder: “Kim sabah namazını eda ederse o, Allah'ın himayesindedir.” Kur’an’da sabah namazı ile ilgili ayetler bulunur. Allah şöyle buyurmuştur: “Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” Sabah namazı fazileti oldukça fazla olan bir namazdır. Günün başlangıcı ve meleklerin hazır bulunduğu vakitte eda edilir.
Rüyada sabah namazı kılmak, berekete, huzura, güzelliklere, temizliğe ve saflığa alamet eder. Namaz kılan birini görmeniz kısa bir süre içinde birinden yardım alarak güzel işlere imza atacağınıza alamet eder.
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