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Sabah namazında Mehmetçikler için dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazında Mehmetçiklerimiz için dua edildi.

Sabah namazında Mehmetçikler için dua edildi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazında Mehmetçiklerimiz için dua edildi. Duanın ardından Şuhut Belediyesi tarafından cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.
Sabah namazında yapılan dua programına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından yapılan duanın ardından Şuhut Belediye Başkanlığı tarafından cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu. Ayrıca dua programına vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandı.

Sabah namazında Mehmetçikler için dua edildi

Sabah namazında Mehmetçikler için dua edildi

Sabah namazında Mehmetçikler için dua edildi

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