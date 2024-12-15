HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sabah saatlerinde çıkan yangın Tek odalı evde çıkan yangında köpeğiyle öldü

Sabah saatlerinde çıkan yangın Tek odalı evde çıkan yangında köpeğiyle öldü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.12.2024 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 27 yaşındaki Kerem Akoluk, yaşadığı tek odalı müstakil evde çıkan yangında köpeğiyle öldü.

Sabah saatlerinde çıkan yangın Tek odalı evde çıkan yangında köpeğiyle öldü

Ulaşlı Mahallesi'nde Kerem Akoluk'un kaldığı tek odalı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEK-ODALI-EVDE-CIKAN-YANGINDA-KOPEGIYLE-_470339_139038

KÖPEĞİYLE BERABER CAN VERDİ

Elektrik firması yetkililerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Akoluk ve köpeğinin öldüğü belirlendi. Kerem Akoluk'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

TEK-ODALI-EVDE-CIKAN-YANGINDA-KOPEGIYLE-_470344_139038

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Osmaniye köpek
En Çok Okunan Haberler
Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altına veriyorlar

Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altına veriyorlar

İnsan kemiklerini tutup kameraya gösterdiler: Korkunç toplu mezarlar gün yüzüne çıktı

İnsan kemiklerini tutup kameraya gösterdiler: Korkunç toplu mezarlar gün yüzüne çıktı

Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

Paralarını Rusya'ya kaçıran Esad'ın askerlerinin nereye kaçtığı ortaya çıktı! Çadırda kalıyorlar elektrik ve suları bile yok

Paralarını Rusya'ya kaçıran Esad'ın askerlerinin nereye kaçtığı ortaya çıktı! Çadırda kalıyorlar elektrik ve suları bile yok

Bahçeli'ye çok konuşulacak 'Viking' benzetmesi

Bahçeli'ye çok konuşulacak 'Viking' benzetmesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.