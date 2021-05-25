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Sabah saatlerinde denize gitmişti, cansız bedenini komşuları buldu

25.05.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize giren 72 yaşındaki kadın boğularak öldü.

Sabah saatlerinde denize gitmişti, cansız bedenini komşuları buldu

Akyarlar Mahallesi Bağla sitesinde sabah saatlerinde evinden çıkarak denize giden 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan deniz ortasında ölü bulundu. Komşuları denizde hareketsiz bir halde gördükleri Aydoğan’ın yanına koştu. Sahile inerek denizden Aydoğan’ı çıkaran komşuları yaşlı kadının hareketsiz olduğunu belirledi. Durumu 112 acil servise bildiren komşuları daha sonra eşine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydoğan’ın öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri de savcılığa haber verdi. Olay yeri incelemelerinin ardından Aydoğan’ın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından kadının kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için Aydoğan’ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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