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Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! İstanbul'da dev operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 07:09 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da 40 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! İstanbul'da dev operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’da 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 40 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirilirken operasyonda 50 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi’nde bir apartmana baskın yapan ekipler binanın en üst katındaki dairede arama yaptı. Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, adresten bir kişi gözaltına alındı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa istanbul uyuşturucu

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