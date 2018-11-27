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Sabah saatlerinde emniyetten baskın! Bugün eylem planlıyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde emniyetten baskın! Bugün eylem planlıyorlardı

TEM ekipleri, 27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle 10 ilçede 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel dergi ve kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
terör istanbul PKK KCK

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