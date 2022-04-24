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Sabah saatlerinde pazar yerine gelenler karşılaştıkları manzarayla şoke oldu

24.04.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde kapalı pazar yerine gelenler karşılaştıkları manzara karşısında adeta hayatlarının şokunu yaşadı. 49 yaşındaki Kemal Selvitopu'nun, pazar yerinde cansız bedeni bulundu. Başında ve yüzünde yaralar olduğu belirlenen Selvitopu’nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde pazar yerine gelenler karşılaştıkları manzarayla şoke oldu

Korkunç olay, sabah saat 07.00 sıralarında Ortakent Müsgebi Mahallesi kapalı pazar yerinde meydana geldi. Çevre sakinleri, yerde hareketsiz olarak yatan birini görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yüzünde ve başında yaralar olan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise ölen kişinin Kemal Selvitopu olduğunu belirlendi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının incelemesinin ardından Selvitopu’nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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