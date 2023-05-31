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  4. Sabah saatlerinde yol kenarında bulundu! Kan donduran olay: Yakılmış 2 ceset...

Sabah saatlerinde yol kenarında bulundu! Kan donduran olay: Yakılmış 2 ceset...

31.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Kulu ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sabah saatlerinde yol kenarında bulundu! Kan donduran olay: Yakılmış 2 ceset...

Kan donduran olay Konya- Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde, naylona sarılıp, yakılmış 2 ceset bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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