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Sabah sporu akşam yapılandan daha yararlı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Vücudun formda olması herkesin hayalidir. Ancak istenilen görünüme kavuşmak için ciddi fedakarlıklar yapmak gerektiği de bir gerçektir. Bunun için yapılması gerekenler listesinin başında ilk olarak spor alışkanlığı kazanmak gelmektedir. Bu konuya dikkat çeken spor eğitmeni Muratcan Demirbay, sabah saatlerinde spor yapmanın spor alışkanlığı kazanma konusunda büyük önem taşıdığı görüşünde.

Spor eğitmeni Muratcan Demirbay, sabah saatlerinde spor yapmanın akşam saatlerine göre çok daha yararlı olduğunu söyledi. Sporun insan vücuduna her saatte yararı olacağını vurgulayan Muratcan Demirbay 'Sabah uykusu vazgeçilmez olabilir. Ama yoğun bir çalışmanın ardından birçok kişiyi akşam saatlerinde spora gitmek zorlayabilir. Spor yapmayı bir alışkanlık haline getirmek istiyorsanız, sabah saatlerinde spora gitmeniz çok daha iyi olacaktır' dedi. Muratcan Demirbay, sabah spora gitmenin formüllerini sıraladı:

Sabah uyumak yerine spor salonuna koş

ÖZEL DERS AL

ÖZEL DERS AL
Para ödediğimiz herhangi bir şeyi tam olarak değerlendiremediğimizde psikolojik olarak suçluluk duyuyoruz. Aynı şey spor için de geçerli. Spor için para ödeyenlerde devamlılığın daha çok olduğu gözlemleniyor.

ERKEN UYU

ERKEN UYU
Gece yarısından sonra uyuduğunda, 'Sabah 6'da kalkıp koşuya gideceğim' sözünü tutamayacaksın. Zinde olmak ve spor yapmak için yeterli enerjiye sahip olmak istiyorsan ortalama 7 saat uyumalısın.

SPOR KIYAFETLERİNİ AKŞAMDAN HAZIRLA

SPOR KIYAFETLERİNİ AKŞAMDAN HAZIRLA
Sabahları spor için daha motive olmak istiyorsan kıyafetlerini akşamdan hazırlayabilirsin. Hem de bu, zaman kazanmanı sağlayacak.

KOŞ

KOŞ
Kondisyonsuz maraton koşman elbette mantıklı değil. Herkese açık koşulara kayıt olup o güne kadar kendini hazırlayabilirsin. Bu senin için iyi bir motivasyon kaynağı olacak.

PERDELERİN AÇIK UYU

PERDELERİN AÇIK UYU
Perdelerin açık uyursan güneş ışığı doğal alarmın olacak. Güneş ışığı odanı doldururken uyanmaman mümkün değil. Bir diğer alternatif olarak uyanır uyanmaz odanın ışıklarını açabilirsin.

HEDEF BELİRLE

HEDEF BELİRLE
Kollarını mı şekillendirmek istiyorsun? 5 km’lik bir koşu hedefin mi var? Hedefini net bir şekilde belirle ve sonra onu gerçekleştir.

SABAH RUTİNİNİ BASİTLEŞTİR

SABAH RUTİNİNİ BASİTLEŞTİR
Sabah uyanır uyanmaz kahve tüketmeye çalış. Öğle yemeğini ise bir gece önceden hazırla. Böylece sabah zaman kazanmış olacaksın.

BİRDEN FAZLA ALARM KUR VE TELEFONU YATAĞINDAN UZAK BİR YERE BIRAK

BİRDEN FAZLA ALARM KUR VE TELEFONU YATAĞINDAN UZAK BİR YERE BIRAK
İlk alarmla yataktan kalkmak epey zor değil mi? Sık aralıklarla çalan birden fazla alarm seni rahatsız edecek ve hemen ulaşamayacağın telefonunu susturmak için yataktan kalkmak zorunda kalacaksın.

UYUMADAN ÖNCE AĞIR YEMEKLER YEMEKTEN KAÇIN

UYUMADAN ÖNCE AĞIR YEMEKLER YEMEKTEN KAÇIN
Uyumadan önce tükettiğin ağır öğünler uyku kaliteni düşürür. Zinde uyanmak istiyorsan buna da dikkat etmelisin.
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Anahtar Kelimeler:
spor Form

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