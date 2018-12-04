Sabah sporu akşam yapılandan daha yararlı!

Spor eğitmeni Muratcan Demirbay, sabah saatlerinde spor yapmanın akşam saatlerine göre çok daha yararlı olduğunu söyledi. Sporun insan vücuduna her saatte yararı olacağını vurgulayan Muratcan Demirbay 'Sabah uykusu vazgeçilmez olabilir. Ama yoğun bir çalışmanın ardından birçok kişiyi akşam saatlerinde spora gitmek zorlayabilir. Spor yapmayı bir alışkanlık haline getirmek istiyorsanız, sabah saatlerinde spora gitmeniz çok daha iyi olacaktır' dedi. Muratcan Demirbay, sabah spora gitmenin formüllerini sıraladı:

Sabah uyumak yerine spor salonuna koş

ÖZEL DERS AL Para ödediğimiz herhangi bir şeyi tam olarak değerlendiremediğimizde psikolojik olarak suçluluk duyuyoruz. Aynı şey spor için de geçerli. Spor için para ödeyenlerde devamlılığın daha çok olduğu gözlemleniyor.

ERKEN UYU Gece yarısından sonra uyuduğunda, 'Sabah 6'da kalkıp koşuya gideceğim' sözünü tutamayacaksın. Zinde olmak ve spor yapmak için yeterli enerjiye sahip olmak istiyorsan ortalama 7 saat uyumalısın.

SPOR KIYAFETLERİNİ AKŞAMDAN HAZIRLA Sabahları spor için daha motive olmak istiyorsan kıyafetlerini akşamdan hazırlayabilirsin. Hem de bu, zaman kazanmanı sağlayacak.

KOŞ Kondisyonsuz maraton koşman elbette mantıklı değil. Herkese açık koşulara kayıt olup o güne kadar kendini hazırlayabilirsin. Bu senin için iyi bir motivasyon kaynağı olacak.

PERDELERİN AÇIK UYU Perdelerin açık uyursan güneş ışığı doğal alarmın olacak. Güneş ışığı odanı doldururken uyanmaman mümkün değil. Bir diğer alternatif olarak uyanır uyanmaz odanın ışıklarını açabilirsin.

HEDEF BELİRLE Kollarını mı şekillendirmek istiyorsun? 5 km’lik bir koşu hedefin mi var? Hedefini net bir şekilde belirle ve sonra onu gerçekleştir.

SABAH RUTİNİNİ BASİTLEŞTİR Sabah uyanır uyanmaz kahve tüketmeye çalış. Öğle yemeğini ise bir gece önceden hazırla. Böylece sabah zaman kazanmış olacaksın.

BİRDEN FAZLA ALARM KUR VE TELEFONU YATAĞINDAN UZAK BİR YERE BIRAK İlk alarmla yataktan kalkmak epey zor değil mi? Sık aralıklarla çalan birden fazla alarm seni rahatsız edecek ve hemen ulaşamayacağın telefonunu susturmak için yataktan kalkmak zorunda kalacaksın.