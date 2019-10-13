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Sabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde lisanslı dağcı ve doğa tutkunu Selma Bektaş (57), sahilde sabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyor.

Sabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde lisanslı dağcı ve doğa tutkunu Selma Bektaş (57), sahilde sabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyor. Selma Bektaş, "Köpeğimle her sabah sahili temizliyoruz. Hiç akıl almayacak şeyler çıkıyor. Finike halkının duyarlı olmasını istiyorum" dedi.
Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra 3 yıl önce Finike'ye yerleşen lisanslı dağcı Selma Bektaş, duyarsız insanların çevreye ve deniz kıyısına bıraktığı çöpleri toplamak için belediye işçisi gibi çalışıyor. Doğasever biri olarak çevreye atılan bu çöpleri görmekten büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiren Bektaş, ilçede olduğu zamanlarda köpeği 'Pamuk' ile sabah sporunu yaparken, yanına büyük çöp poşetlerinden alarak doğaya zarar veren ve kirli görüntü oluşturan bütün atıkları topluyor.
'BIRAK, DÜNYAYI SEN Mİ KURTARACAKSIN'
Çevre temizliği yaparken kendisini görenlerin zaman zaman belediye işçisi gibi çalıştığını söylediklerini ve 'Bırak, dünyayı sen mi kurtaracaksın' sözlerine aldırmadığını belirten Selma Bektaş, çevreyi duyarsızca kirletenleri anlamadığını ve kınadığını söyledi. Sahile atılan çöpler arasında yiyecek malzemelerinden kadın pedine kadar birçok şey gördüğünü anlatan Bektaş, herkesi içinde yaşadığı doğaya saygı duymaya ve elbirliğiyle çevre gönüllüsü olmaya davet etti.
'HİÇ AKIL ALMAYACAK ŞEYLER ÇIKIYOR'
Kendini doğa dostu olarak tanımlayan Selma Bektaş, "Finike'de yaşıyorum. Sahilin vatandaşlar tarafından çok kirletildiğini fark ettim. Bunu da sorumlu bir vatandaş olarak temizlemeyi iş edindim. Köpeğimle her sabah sahili temizliyoruz. Vatandaşların da duyarlı olmasını istiyorum bu konuda. Pet şişeleri, kırık şişeler özellikle sahilde çok fazla bulunuyor. Çocuk pedleri, kadın pedleri, ilaç kutuları ve hiç akıl almayacak şeyler çıkıyor. Finike halkının Finike'ye duyarlı olmasını istiyorum" dedi.
'BİRKAÇ KEZ EVEREST'E TIRMANDIM'
Çevre temizliğine yönelik gerçekleştirilen tüm etkinliklere dahil olmaya çalıştığını da anlatan Bektaş, aynı zamanda dağcılık sporu yaptığını ve doğa yürüyüşlerine katıldığını söyledi. Yaşadığı ilçeyi çok sevdiğini kaydeden Bektaş, "Doğasever olarak birkaç kez Everest'e tırmandım. Ana kampına. Son gidişimde de Finike'nin amblemini Everest Dağı'nın ana kampına taşıdım. Bundan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Sabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyorSabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyorSabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyorSabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyor

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