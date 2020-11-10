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Sabah tamirden çıkan araç akşam yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 22:20 | Son Güncelleme

Kayseri’de sabah tamirden çıktığı öğrenilen otomobil, akşam saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Suat S.’ye ait 38 PS 447 plakalı otomobilin motor kısmı, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Kayseri’de sabah tamirden çıktığı öğrenilen otomobil, akşam saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Suat S.’ye ait 38 PS 447 plakalı otomobilin motor kısmı, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilden yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, otomobilin sabah tamirden çıktığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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