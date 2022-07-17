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Sabah tarlasına geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Bırakılan nottaki telefon numarasını arayınca...

17.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesindeki Çamdibi Mahallesi’nde bulunan bir tarlada ilginç bir olay meydana geldi. Meyve tarlasına girip şeftali toplayan bir kişi “Görünce dayanamadık 1 kiloya yakın aldık, helal edin” yazılı bir not ve telefon numarasıyla birlikte 20 TL bıraktı. Sabah tarlasına gelen ve notu gören tarla sahibi numaraya mesaj atarak “Hakkım sonuna kadar helal olsun” yazdı. Tarla sahibinin akrabalarından bir kişi ise numarayı arayarak “Helal olsun” dileklerini iletti.

Sabah tarlasına geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Bırakılan nottaki telefon numarasını arayınca...

Bursa'nın İznik ilçesinde tarla sahibini ve tarladaki çalışanları şoke eden bir olay yaşandı. Sabah tarlaya gelen Fatih Öztürk, şeftalilerin kovasında ’Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin’ notunu ve bırakılan 20 lirayı görünce şaşırıp kaldı.

NUMARAYA MESAJ ATTI

Bırakılan telefon numarasına mesaj atan Öztürk, ’Para bırakmanıza gerek yoktu hakkım sonuna kadar helal olsun’ dedi.

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ARAYIP "HELAL OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Tarla sahibinin çalışanlarından akrabası olan Emine Teyze de telefonla aradığı kişiyle konuşarak ’helal olsun’ dileklerini iletti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik tarla
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