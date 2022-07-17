Sabah tarlasına geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Bırakılan nottaki telefon numarasını arayınca...

Bursa'nın İznik ilçesinde tarla sahibini ve tarladaki çalışanları şoke eden bir olay yaşandı. Sabah tarlaya gelen Fatih Öztürk, şeftalilerin kovasında ’Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin’ notunu ve bırakılan 20 lirayı görünce şaşırıp kaldı.

NUMARAYA MESAJ ATTI

Bırakılan telefon numarasına mesaj atan Öztürk, ’Para bırakmanıza gerek yoktu hakkım sonuna kadar helal olsun’ dedi.

ARAYIP "HELAL OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Tarla sahibinin çalışanlarından akrabası olan Emine Teyze de telefonla aradığı kişiyle konuşarak ’helal olsun’ dileklerini iletti. (İHA)



