Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

İdlib'e olası operasyon öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili olarak hareketlilik yaşanıyor. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas da, bugünkü 'Esad savaşı kazandı ama barışı kazanamadı' başlıklı yazısında Suriye'de son günlerde yaşananları ve Esad'ın geleceğini kaleme aldı.

Barlas'ın 'Esad rejiminin Suriye'de anayasa reformunu ve seçimleri yapmasını amaçlayan çalışmalarına katkıda bulunmalıyız' sözleri dikkat çekti.

Barlas'ın yazısı;

"Yaşadığımız dönemde Halep gibi bir anıt kentin yerle bir olduğunu ve insanların sinekler gibi öldürüldüklerini bile gördük. Ve şimdi sınırımıza bitişik İdlib'de, yine yüzbinlerce Suriyelinin yaşamlarının tehdit altında bulunduğu bir sıcak krizin patlamasını bekler durumdayız.

Son durum



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian İdlib'de bir katliamın olmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söylerken, Suriye iç savaşının sonucunu çok veciz biçimde şöyle özetledi:

"Beşşar Esad savaşı kazandı ancak barışı kazanamadı.

Bunu Esad rejimini destekleyenler için de söyleyebiliriz.

Özellikle Rusya için diyorum." Beşşar Esad'ın İdlib konusunda ne düşündüğünü ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde öğrencilerine yaptığı konuşmadan öğrenebiliyoruz.