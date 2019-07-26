Sabah yürüyüşünde motosiklet çarpmasıyla ağır yaralandı

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, sabah yürüyüşü yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Fettah Bilgin (72), motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bandırma'daki İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Sabah yürüyüşüne çıkan Fettah Bilgin'e yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.T. (32) yönetimindeki 16 TK 659 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmayla Bilgin yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilgin, ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

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