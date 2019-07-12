"Karşımızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin askeri gibi görünen, asker kamuflajını giymiş teröristler vardı. Sabaha kadar orada mücadele verdik. Vatan hainleri çok yiğidi vurdu. O kadar yaralı vardı ki kemerimi, kıyafetlerimi yırtıp tampon yaptım. Her yerim kan içinde kaldı. Orada 36 şehit verdik, yüzlerce kişi yaralandı. Kimi kolundan, kimi gözünden oldu. Her taraftan mermi geliyordu. Bize üç tank mermisi atıldı. Onca yaralı ve şehit vermemize rağmen göğsümüzü tanklara ve mermilere siper ettik. Çok şükür ezanlar dinmedi, bayrak inmedi. Elhamdülillah bu vatansızlara, vatan hainlerine geçit vermedik."

O gece maneviyatın çok yüksek olduğunu, çok büyük bir mücadelenin verildiğini dile getiren Ergül, köprüde adeta Çanakkale ruhunun yeniden yaşandığını vurguladı.

- "Vücuduma 5 mermi isabet etti"

Büyüklerinden duyduğu Çanakkale ruhunun köprüde yeniden hayat bulduğunu, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, her kesimden insanın yan yana darbecilere direndiğini kaydeden Ergül, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"Olay yerinde yaralı olduğu için yerde sürünen bir kadını kucağıma alarak güvenli yere götürmeye çalıştım. Bu sırada enseme, koltuk altıma, ayağıma, elime ve bacağıma mermi isabet etti. Yaralanmama rağmen yaklaşık 150 metre uzağımdaki tanka ulaşarak üzerine çıktım. Darbeciler dipçikle kürek kemiğimi kırdı, yere düştüm. Yine tanka tırmanmaya devam ederken kendimi kaybetmişim. Gözümü hastanede açtım. Kendime geldiğimde köprüye birlikte gittiğim arkadaşım baş ucumdaydı. Vatan hainlerinin bertaraf edildiğini, Cumhurbaşkanımızın da havalimanına gelip konuştuğunu ve iyi olduğunu söyledi. O gece korku diye bir şey yoktu. Sonra hastaneden kaçtım. Pantolonum olmadığı için üzerimdeki şorttan dolayı beni 'benekli şortlu' diye aramışlar. Psikolojimiz bozulmuştu. Allah bir daha böyle belayı devletimizin başına getirmesin."