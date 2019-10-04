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Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sabaha karşı girdikleri evde, uyandırdıkları ev sahibi çifte kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, ziynet eşyaları ile bir miktar parayı alıp kaçan 4 şüpheliden 3'ü, gerçek polisler tarafından yakalandı.  Gölcük'te yaşayan İ.U.

Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sabaha karşı girdikleri evde, uyandırdıkları ev sahibi çifte kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, ziynet eşyaları ile bir miktar parayı alıp kaçan 4 şüpheliden 3'ü, gerçek polisler tarafından yakalandı.
Gölcük'te yaşayan İ.U. (26) ve E.U. (22) çiftinin evine, 5 Eylül günü sabaha karşı, 4 kişi girdi. Çifti uyandıran şüpheliler, polis olduklarını söyleyerek, tehdit ile ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alıp, kaçtı.
Çiftin ihbarıyla harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları otomobil tespit edildi. Otomobil plakasından da benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan şüphelilerin kimliklerine ulaşıldı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi ile Bursa’da belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, şüphelilerden M.E.D. (25), B.G. (26) ve B.R.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bıçak, elektroşok cihazı ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Polis adı açıklanmayan firari şüpheliyi ararken, sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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