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Sabaha karşı kâbusla uyandılar! İstanbul'da turistlerin panik gecesi: Camlara koşup olan biteni korku içinde seyrettiler

01.09.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde sabaha karşı 5 katlı bir otelde yangın çıktı, turistlerin yürekleri ağızlarına geldi. Yangını gören turistler cama çıkıp korku dolu bakışlarla olan biteni seyretti. Dumanlardan korkan 40 turist tahliye edildi. O sırada kameraya çarpıcı görüntüler yansıdı.

Fatih'te aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca turist güne adeta kâbusla başladı. Otelin giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangından dumanları gören turistler panikledi. Turistler merdiven yardımıyla tahliye edildi.

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Yangın, Binbirdirek Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında çıktı. Klodfarer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler dumanları görünce panikle camlara çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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İtfaiye ekipleri otelin üst katlarında camlarda yardım bekleyen aralarında kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 40 turisti merdiven yardımıyla tahliye etti.

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Ekipler otelin elektrik panosunda soğutma çalışması yaparken, tahliye edilerek dışarıda bekleyen turistler çalışmaları endişeyle izledi.

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Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otelin girişinde maddi hasar meydana geldi. 

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Yangınla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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