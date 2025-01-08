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  4. Sabaha karşı korkutan deprem! Erzurum 4,5 ile sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Sabaha karşı korkutan deprem! Erzurum 4,5 ile sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 06:09
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Deprem bölgesi olan ülkemizde sarsıntılar bitmek bilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum’un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 04.30'da meydana gelen depremde bazı vatandaşlar panik yaşasa da olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Sabaha karşı korkutan deprem! Erzurum 4,5 ile sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

ERZURUMDA-4.5-BUYUKLUGUNDE-DEPREM_505868_149724

Anahtar Kelimeler:
deprem Erzurum afad
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