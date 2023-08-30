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Sabaha karşı uykuları 'Mavi Ay' kaçırdı! Görsel şöleni kaçırmak istemeyenler o anları ölümsüzleştirdi

30.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadiren gerçekleşen doğa olayını izlemek isteyen vatandaşları dün gece uyku tutmadı. Sabaha karşı gökyüzünü 'Mavi Ay' süsledi. Ay, bundan saatler önce gezegenimize en yakın konumdaydı ve çok daha parlaktı. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen çok sayıda kişi eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

Sabaha karşı gökyüzünde görsel şölen oluşturan Mavi Ay'a Türkiye'den ilgi büyük oldu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar o anları izlemek için uyanık kaldı.

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MAVİ AY, İSTANBUL'UN SİMGELERİYLE BULUŞTU

Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Ay'ın İstanbul'un simgeleri ile buluştuğu anlarda ise eşsiz unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

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HATAY'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, ’Mavi Ay’ gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.

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NEDEN 'MAVİ' DENİYOR?

Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor.

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Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor.

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Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

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(DHA-İHA)

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Dolunay mavi ay

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