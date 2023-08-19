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Sabaha karşı vahşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü... Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

19.08.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da cinnet getiren şahıs, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de yaraladı. Şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Sabaha karşı vahşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü... Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78101. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 9. katında meydana geldi.

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EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLA YARALADI

İddiaya göre, sabaha karşı cinnet getiren C.S. (49), eşi Deniz (43) ve 16 yaşındaki oğlu Alperen’i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de bıçakla yaraladı.

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SESLERİ DUYAN KOMŞULAR HABER VERDİ

Sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun öldüğünü belirledi.

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Ağır yaralı olan C.S. ise hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri de morga kaldırıldı.

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Öte yandan olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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cinayet Adana

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