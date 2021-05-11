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Sabahat Akkiraz'dan Mescid-i Aksa yorumu: Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar...

11.05.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahat Akkiraz, İsrail polisinin, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere düzenlediği saldırılara sosyal medya hesabından isyan etti. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği saldırılarla ilgili paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, Madımak olayını anımsatarak, "Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler ve susarak onaylayanlar ile Mescid-i Aksa'da çıkan yangına dans ederek sevinen Yahudiler... İşte yobazlık budur" dedi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan katliama karşı sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yapan sanatçı Sabahat Akkiraz, Madımak olaylarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"MADIMAK'TA CANLARIMIZ YAKILIRKEN ÇIĞLIK ATANLAR..."

"Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler ve susarak onaylayanlar ile Mescid-i Aksa'da çıkan yangına dans ederek sevinen yahudiler... İşte yobazlık budur. Hangi dinden olduğun önemli değil. İnsan mısın? İnsan değil misin? Bütün mesele bu..."

Ünlüler İsrail'i kınadı!

SABAHAT AKKİRAZ

SABAHAT AKKİRAZ
"Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler ve susarak onaylayanlar ile Mescid-i Aksa'da çıkan yangına dans ederek sevinen yahudiler... İşte yobazlık budur. Hangi dinden olduğun önemli değil. İnsan mısın? İnsan değil misin? Bütün mesele bu..."

TARKAN

TARKAN
"Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum."

HAZAL KAYA

HAZAL KAYA
"Bitmedi zulmünüz"

BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL
"Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Çocuklar, siviller öldürülüyor! Yaşananlar insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalma!"

DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY
"Dini dili ırkı yok kötülüğünüzün. İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum. İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz. Evlatlara ettiğiniz zulmü lanetliyorum. Bu insanlık suçudur! Saf kötülüğün suçudur!"

GÖKHAN ÖZOĞUZ

GÖKHAN ÖZOĞUZ
"Mescid-i Aksa ya saldırı konusunda binlerce gelişme sonuç yazılır. Asıl konu, Çocuk ölüyor mu? İnsan Ölüyor mu? Evet. Gerisi teferruattır. Tüm savaşlar gibi bu savaşında hiç bir kutlu yanı olmayacak. Kan ve gözyaşının olduğu yerde. Katliamın Dini ırkı yoktur!"

ALİŞAN

ALİŞAN
"Kudüs’te, ağlayan çocuklar, evlerinden zorla kovulmak istenenler... Buna ses çıkarmayan, İsrail’e gık diyemeyen dünya ve özellikle Arap Müslümanlar... Sizin Allah'ınız zulüm yapana çıt çıkarmayın mı diyor, sizin kitabınız ne halleri varsa görsünler mi diyor? Sizin Müslümanlığınız bu mu?"

ERKAN AVCI

ERKAN AVCI
"Zulüm edenin cinsi cibilliyeti ne ve kim olursa olsun. Bu yangını çıkartıp, sevinenlerin! bu ateş iki cihanda da yakalarını bırakmasın!"
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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Sabahat Akkiraz
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