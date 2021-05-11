Sabahat Akkiraz'dan Mescid-i Aksa yorumu: Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar...

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan katliama karşı sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yapan sanatçı Sabahat Akkiraz, Madımak olaylarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "MADIMAK'TA CANLARIMIZ YAKILIRKEN ÇIĞLIK ATANLAR..." "Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler ve susarak onaylayanlar ile Mescid-i Aksa'da çıkan yangına dans ederek sevinen yahudiler... İşte yobazlık budur. Hangi dinden olduğun önemli değil. İnsan mısın? İnsan değil misin? Bütün mesele bu..."

Ünlüler İsrail'i kınadı!

SABAHAT AKKİRAZ "Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler ve susarak onaylayanlar ile Mescid-i Aksa'da çıkan yangına dans ederek sevinen yahudiler... İşte yobazlık budur. Hangi dinden olduğun önemli değil. İnsan mısın? İnsan değil misin? Bütün mesele bu..."

TARKAN "Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum."

HAZAL KAYA "Bitmedi zulmünüz"

BERGÜZAR KOREL "Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Çocuklar, siviller öldürülüyor! Yaşananlar insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalma!"

DOĞA RUTKAY "Dini dili ırkı yok kötülüğünüzün. İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum. İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz. Evlatlara ettiğiniz zulmü lanetliyorum. Bu insanlık suçudur! Saf kötülüğün suçudur!"

GÖKHAN ÖZOĞUZ "Mescid-i Aksa ya saldırı konusunda binlerce gelişme sonuç yazılır. Asıl konu, Çocuk ölüyor mu? İnsan Ölüyor mu? Evet. Gerisi teferruattır. Tüm savaşlar gibi bu savaşında hiç bir kutlu yanı olmayacak. Kan ve gözyaşının olduğu yerde. Katliamın Dini ırkı yoktur!"

ALİŞAN "Kudüs’te, ağlayan çocuklar, evlerinden zorla kovulmak istenenler... Buna ses çıkarmayan, İsrail’e gık diyemeyen dünya ve özellikle Arap Müslümanlar... Sizin Allah'ınız zulüm yapana çıt çıkarmayın mı diyor, sizin kitabınız ne halleri varsa görsünler mi diyor? Sizin Müslümanlığınız bu mu?"