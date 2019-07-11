"Sabahat Emir sadece yazmakla görevlidir"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ümit Meriç, "Sabahat Emir için yazmak tanrı tarafından kendisine bahşedilen bir görevdir. Okunup okunmadığıyla hiç ilgilenmez, o sadece yazmakla görevlidir." dedi. Cağaloğlu'ndaki Yeni Dünya Vakfı'nda gerçekleşen "Babıali Enderun Sohbetleri"nde eğitimci, şair ve yazar Sabahat Emir'in hayatı, düşünceleri ve eserleri konuşuldu. Türk hikayeciliğinin ve romancılığının önemli temsilcilerinden Sabahat Emir'e saygı toplantısına katılan arkadaşları, okurları, edebiyatçı ve yazar dostları, usta yazar hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi, hatıralarını anlattı. Toplantıyı yöneten Ihlamur Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Sarı, Emir'in Akıl Fikir Yayınları'ndan çıkan "Nehir" adlı romanına ve "Ihlamur Dergisi Sabahat Emir Özel Sayısı"na değindi. Usta yazarın 55 yıllık yazarlık hayatında 50'den fazla eser sığdırdığını belirten Sarı, "Umulur ki Sabahat Emir hocamız yeniden edebiyat camiasında ülke sathından kitapları elden ele dolaşan, okunan yazarlarlarımızdan olur." ifadesini kullandı.

Ihlamur dergisinin Haziran 2019 sayısını "Sabahat Emir Özel Sayısı" olarak yayımladığını anımsatan Sarı, "Özel sayımızda Sabahat Emir ile ilgili her şey söylenmiş diyemeyiz. Biz sadece bir kapı aralamak ve hayatı, duruşu, misyonu, kitapları, eserleri ve bir nesil yetiştirmek amacıyla bir yazar olarak Sabahat Emir aramızda demek istedik. Umulur ki amacına ulaşsın." şeklinde konuştu. - "Emir için yazmak tanrı tarafından bahşedilen bir görevdir" Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve aynı zamanda yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç, Sabahat Emir'in 50 senede Türk edebiyatı ve düşünce tarihinin raflarına 50'den fazla eser kazandırdığını söyledi. Emir'in eserlerini ve hayatını anlatan Meriç, "Sabahat Emir için yazmak tanrı tarafından kendisine bahşedilen bir görevdir. Okunup okunmadığıyla hiç ilgilenmez, o sadece yazmakla görevlidir." ifadesini kullandı. Sabahat Emir'in asil, zarif ve aydın bir kişi olduğunu vurgulayan Meriç, "Edebiyat tahtımıza en son oturan kalem sultanlarından biri de Sabahat Emir hanım olmuştur." şeklinde konuştu.