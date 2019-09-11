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Sabahat ninenin düşürdüğü parayı kadınlar buldu, zabıta teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Sabahat Baykal’ın (90) bankadan çektikten sonra düşürdüğü 1300 TL’yi bulan 2 kadın, zabıtaya teslim etti.

Sabahat ninenin düşürdüğü parayı kadınlar buldu, zabıta teslim etti

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Sabahat Baykal’ın (90) bankadan çektikten sonra düşürdüğü 1300 TL’yi bulan 2 kadın, zabıtaya teslim etti. Zabıta da adresini tespit ettikleri yaşlı kadının evine giderek, parayı teslim etti.
Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde oturan Sabahat Baykal, bankadan 1300 TL çektikten sonra otobüse binerek, evine döndü. Eve geldiğinde ise paranın çantasında olmadığını fark etti. Durumu komşularına söyledi. Aynı dakiklarda ise isimleri açıklanmayan 2 kadın, banka cüzdanı içerisindeki parayı bulup, zabıtaya teslim etti. Zabıta da banka cüzdanındaki bilgilerden yola çıkarak, muhtara ulaştı. Adresi belirlenen Sabahat Baykal’ın evine giden zabıta memuru Ergün Yaşar, yaşlı kadına parasını teslim etti.
Parayı bulan kadınlara ve kendisine ulaştıran zabıta memurlarına teşekkür eden Sabahat Baykal, "Allah razı olsun sizlerden, beni çok mutlu ettiniz" dedi.
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