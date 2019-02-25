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Sabahattin Ali, doğduğu yer Bulgaristan’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Eserleri çok satan listesinde yer almaya devam eden yazar Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan’ın Ardino (Eğridere) kasabasında anıldı.Bulgaristan’da Kırcaali iline bağlı Eğridere Kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında doğumunun 100.

Sabahattin Ali, doğduğu yer Bulgaristan’da anıldı

Eserleri çok satan listesinde yer almaya devam eden yazar Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan’ın Ardino (Eğridere) kasabasında anıldı.
Bulgaristan’da Kırcaali iline bağlı Eğridere Kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında doğumunun 100. yılında kasabanın merkezine dikilen Sabahattin Ali’nin heykelinin yanında gerçekleştirildi.
Eserleri onlarca dile çevrilen ve Bulgaristan’da da tanınan Sabahattin Ali, 31 Mart 1948 sabahı yurt dışına çıkmak üzere İstanbul’dan ayrıldı. Ailesi ve arkadaşları kendisinden bir daha haber alamadı.

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