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  4. Sabahın ilk ışıklarına kadar Diyarbakır’da denetimler devam ediyor

Sabahın ilk ışıklarına kadar Diyarbakır’da denetimler devam ediyor

16.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da saat 21.00 itibariyle başlayan ve 18 Ocak saat 5.00’da bitecek olan 56 saatlik kısıtlama sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken, uygulamaya uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediliyor.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saatlerinde başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da saat 21.00 itibariyle başlayan ve 18 Ocak saat 5.00’da bitecek olan 56 saatlik kısıtlama sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken, uygulamaya uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediliyor.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saatlerinde başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır’da da sokaklar boş kalırken sabahın ilk ışıklarına kadar güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam ediyor.

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