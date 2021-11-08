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Sabahın ilk saatlerinde başladı! İstanbul trafiğine sis engeli

08.11.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Bu kez sis nedeniyle sıkışan trafikte yoğunluk yüzde 45'e ulaştı. D-100 Karayolu üzerinde trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Sabahın ilk saatlerinde başladı! İstanbul trafiğine sis engeli

İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

YER YER DURMA NOKTASINA GELDİ

Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 45 olarak ölçümlendi.

İHA

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