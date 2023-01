Sabahları bu şekilde uyanıyorsanız dikkat! Vücudunuzun iltihaplandığını gösteren ilk belirti

Sabahları elimizde ve ayaklarımızda uyuşmalar meydana gelebiliyor. Bu kasılmalar genellikle önemsiz sanılsa da artritin önemli bir belirtisi olabilir. CreakyJoints, "Osteoartrit, ellerde ağrıya, sertliğe (özellikle sabahları), şişmeye ve eklemlerde hassasiyete neden olabilir." Dr Kevin Wayne, "Osteoartrit belirtileri tipik olarak hastanın baskın elinde daha kötüdür" dedi. Bununla birlikte, elde hissedilen sertlik geçici olabilir, çünkü his sadece beş ila on beş dakika içinde gevşeyebilir.

CreakyJoints, "Bu avuç içi ve parmakların dokusunun kalınlaştığı ve sıkılaştığı, parmakların içe doğru kıvrılmasına neden olduğu bir durumdur. Sigara içen, çok alkol tüketen, nöbet geçiren veya şeker hastası olan kişiler, durumu geliştirmeye karşı daha savunmasızdır." dedi.

AĞRIYI GEÇİRMEK İÇİN ISI VE BUZ UYGULANABİLİR

El ağrısının nedeni osteoartrit ise, zamanla eklemlerde osteofit olarak bilinen ekstra kemikler gelişebilir. Osteoartritiniz olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuzla randevu almanız önerilir. Ağrı yönetimine gelince, Dr Wayne "hem ısı hem de buzun bir kombinasyonunun kullanılmasını" öneriyor. "Isı tedavisi sabahları eklemi gevşetmek için yardımcı olurken, buz tedavisi en iyi bir günlük aktiviteden sonra daha sonradır."

EL EGZERSİZLERİ YAPIN

CreakyJoints , ellerinde kireçlenme olan kişiler için el egzersizlerini öneriyor. Eklemlerin hareketliliğini korumaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz egzersiz "yumruk yapmaktır." "Parmaklarınızla düz başlayın ve ardından elinizi yavaşça yumruk haline getirin. Başparmağınızın elinizin dışında olduğundan emin olun. Çok sıkmayın, sonra tekrar düzeltin."

Denenecek başka bir egzersiz, avucunuzu "masanın üzerine düz" yerleştirmeyi gerektiren "parmak kaldırma" dır. Bu konuma geldiğinizde, parmaklarınızı hafifçe açın ve "her birini yavaşça masadan kaldırın, ardından bir sonrakini kaldırmadan önce diğerini indirin." Küçük bir top kapacakmış gibi ellerinizle "C" şekli yapmak bile yardımcı olabilir. "Elinizi önünüzde, avuç içi yukarıya doğru uzatın. Sonra her parmağınızı alın ve çok yavaşça avucunuzun ortasına getirin. Tutun, sonra düzeltin"

