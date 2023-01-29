HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sabahları bu şekilde uyanıyorsanız dikkat! Vücudunuzun iltihaplandığını gösteren ilk belirti

Sabahları bu şekilde uyanıyorsanız dikkat! Vücudunuzun iltihaplandığını gösteren ilk belirti

29.01.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uykudan uyandığımızda vücudumuzda yaşanan bazı farklılıklar önemli hastalıkların belirtileri arasında bulunuyor. Uzmanlar tekrarlayan belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. Artrit belirtileri ilk olarak sabahları ortaya çıkıyor. Bu belirtilerin görmezden gelinmesi dayanılmaz ağrılara neden olabiliyor.

Sabahları bu şekilde uyanıyorsanız dikkat! Vücudunuzun iltihaplandığını gösteren ilk belirti

Sabahları elimizde ve ayaklarımızda uyuşmalar meydana gelebiliyor. Bu kasılmalar genellikle önemsiz sanılsa da artritin önemli bir belirtisi olabilir. CreakyJoints, "Osteoartrit, ellerde ağrıya, sertliğe (özellikle sabahları), şişmeye ve eklemlerde hassasiyete neden olabilir." Dr Kevin Wayne, "Osteoartrit belirtileri tipik olarak hastanın baskın elinde daha kötüdür" dedi. Bununla birlikte, elde hissedilen sertlik geçici olabilir, çünkü his sadece beş ila on beş dakika içinde gevşeyebilir.

iStock-962094548 (2)

CreakyJoints, "Bu avuç içi ve parmakların dokusunun kalınlaştığı ve sıkılaştığı, parmakların içe doğru kıvrılmasına neden olduğu bir durumdur. Sigara içen, çok alkol tüketen, nöbet geçiren veya şeker hastası olan kişiler, durumu geliştirmeye karşı daha savunmasızdır." dedi.

AĞRIYI GEÇİRMEK İÇİN ISI VE BUZ UYGULANABİLİR

El ağrısının nedeni osteoartrit ise, zamanla eklemlerde osteofit olarak bilinen ekstra kemikler gelişebilir. Osteoartritiniz olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuzla randevu almanız önerilir. Ağrı yönetimine gelince, Dr Wayne "hem ısı hem de buzun bir kombinasyonunun kullanılmasını" öneriyor. "Isı tedavisi sabahları eklemi gevşetmek için yardımcı olurken, buz tedavisi en iyi bir günlük aktiviteden sonra daha sonradır."

iStock-1364592426 (2)

EL EGZERSİZLERİ YAPIN

CreakyJoints , ellerinde kireçlenme olan kişiler için el egzersizlerini öneriyor. Eklemlerin hareketliliğini korumaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz egzersiz "yumruk yapmaktır." "Parmaklarınızla düz başlayın ve ardından elinizi yavaşça yumruk haline getirin. Başparmağınızın elinizin dışında olduğundan emin olun. Çok sıkmayın, sonra tekrar düzeltin."

iStock-484601756 (1)

Denenecek başka bir egzersiz, avucunuzu "masanın üzerine düz" yerleştirmeyi gerektiren "parmak kaldırma" dır. Bu konuma geldiğinizde, parmaklarınızı hafifçe açın ve "her birini yavaşça masadan kaldırın, ardından bir sonrakini kaldırmadan önce diğerini indirin." Küçük bir top kapacakmış gibi ellerinizle "C" şekli yapmak bile yardımcı olabilir. "Elinizi önünüzde, avuç içi yukarıya doğru uzatın. Sonra her parmağınızı alın ve çok yavaşça avucunuzun ortasına getirin. Tutun, sonra düzeltin"

ARTRİT BELİRTİLERİ

  • Bir veya daha fazla eklemde geçmeyen veya tekrar tekrar gözlenen ağrı
  • Bir veya daha fazla eklemde sıcaklık hissi ve kızarıklık
  • Bir veya daha fazla eklemde şişme
  • Bir veya daha fazla eklemde sertlik hissi
  • Bir veya daha fazla eklemde normal hareketlerin gerçekleştirilmesi sırasında yaşanan problemler
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni bir pandemi mi geliyor? Çok konuşulacak listede Türkiye de var! O hastalık ise...Yeni bir pandemi mi geliyor? Çok konuşulacak listede Türkiye de var! O hastalık ise...
Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktıAilesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı
Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kaybolduMeteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu
Anahtar Kelimeler:
artrit osteoartrit uyku buz artrit nedir belirti egzersiz iltihap sabah

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

TikTok fenomeninden çok konuşulacak dans! "Babasının..."

TikTok fenomeninden çok konuşulacak dans! "Babasının..."

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.