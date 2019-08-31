"Sabahları patates ve elma kilo vermeye yardımcı olur"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Doktor Yegane Koulıeva Özcan, zayıflamak için gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemli olduğunu belirterek "Patatesi ve elmayı sabahları yemek her zaman kilo vermeye yardımcı olur." dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada kahvaltıda patates tüketerek zayıflamanın mümkün olduğuna işaret eden Özcan, hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenleri uyardı. Fazla kilosu olmayan ancak zayıflamayı takıntı hale getirenlerin psikolojik destek alması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirmiş. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurmasını öneririm." ifadelerini kullandı.

- "Hızlı kilo kaybının hiçbir faydası yok"

Hızlı kilo kaybının hiçbir faydası olmadığına da dikkati çeken Özcan, "Kalıcı, sağlıklı zayıflık için yavaş ve bilinçli kilo vermek şart.