Sabahları yaşanan bu duruma dikkat! Beyin tümörünün en önemli belirtisi

Kafatası bölgesinde kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü deniliyor. Dünyada her yaştan milyonlarca insanın ölümüne sebep olan beyin tümörlerinin en önemli belirtileri arasında sabah görülen sağlık problemleri yer alıyor. Başı saran sıvılar vücut yatarken arttığı için,bazı belirtiler uyanınca daha belirgin olabiliyor.

SABAHLARI VE UZANIRKEN GÖRÜLEN BAŞ AĞRILARINA DİKKAT

Hakemli dergi Cephalalgia 2021'de şunları açıkladı: "Baş ağrısı, genellikle beyin tümörleriyle ilişkilendirilen başlıca semptomlardan biridir. Beyin tümörü baş ağrısının geleneksel olarak, sabahları ve/veya uzanırken kötüleşme, Valsalva benzeri manevralarla ağırlaşma ve buna bulantı ve/veya kusmanın eşlik etmesi gibi bazı spesifik klinik özellikler gösterdiği düşünülüyordu."

AĞRININ ŞİDDETİ KİŞİDEN KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Sabahları daha belirgin olmasının yanı sıra, Roswell Park Kapsamlı Kanser Merkezi, her hastanın ağrı deneyiminin benzersiz olduğunu belirtiyor. Sağlık kuruluşu, "Genellikle donuk, 'baskı tipi' baş ağrıları olarak tanımlanırlar, ancak bazı hastalarda keskin veya 'delici' ağrılar da görülür."

AĞRI BAZI ANLARDA BELİRGİNLEŞEBİLİYOR

Beyin tümörü baş ağrıları - "sefaliji" olarak da anılır - beynin belirli bir bölümünde yer alabilir ve kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya eğildiğinde daha belirgin olabilir.

Doktor Lindsay Lipinsky, beyin tümöründe başka belirtiler de aramaya değer olabileceğini öne sürdü. Doktor şöyle açıkladı: "Roswell Park'ta beyin tümörü olan hastaların yüzde 50 ila 60'ının teşhis anında baş ağrısı yaşadığını tahmin ediyorum.

En sık olarak, teşhise yol açan konuşma nöbeti gibi başka bir nörolojik problemle birlikte ortaya çıkarlar."

Bazı raporlar, belirtilerin fokal semptomlar ve fokal olmayan semptomlar arasında oldukça eşit bir şekilde yayılabileceğini belirtmektedir. Odak semptomları, vücudun belirli bir bölgesini etkileyen sinir, omurilik veya beyin fonksiyon bozukluklarına işaret etme eğilimindedir. Bu, zayıflık veya belirli gıdaları ve sıvıları yutma sorunları gibi komplikasyonları içerebilir. Odak dışı işaretler olarak sınıflandırılan belirtiler ise baş ağrısı, kişilik sorunları, görsel değişiklikler ve dengesizliği içerir.

BASINÇ BAŞIN ARKASINDA HİSSEDİLİR

Dr Lipinsky şunları ekledi: "Kafatası temelde içinde belirli miktarda doku bulunan bir küredir. Daha fazla doku (örneğin bir tümör veya kan pıhtısı) eklemek, kafatası arasındaki kürenin içindeki basıncı yükseltir ve buna uyum sağlamak için genişleyemez." Genellikle bir tümörün neden olduğu artan basınç başın arkasında hissedilir. Bununla birlikte, bu basınca kötü huylu olmayan bir tümörün neden olabileceği unutulmamalıdır.

