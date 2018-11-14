Sabahları yorgun uyanmamak için uzmanından 8 tavsiye

İSTANBUL, (DHA)- SABAHLARI yorgun uyanmanın günlük aktif yaşam, uzun çalışma saatleri ve stres kaynaklı olabileceği gibi herhangi bir hastalığın habercisi de olabileceğini vurgulayan Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Belma Yeşilada Yağbasan, yorgun uyanmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Sabahları yorgun uyanmanın pek çok hastalığın belirtisi olabileceğini söyleyen Dr. Belma Yeşilada Yağbasan, "Vitamin eksiklikleri, tiroid hastalıkları, kanser hastalıkları, kalp hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, akciğer problemleri, kas iskelet sistemi hastalıkları, mide barsak hastalıkları, uyku bozuklukları, psikolojik nedenler gibi birçok hastalık sabaları yorgun uyanma şeklinde bulgu verebilir. Sabah yorgunluğunun belirtilerini; ağız kuruluğu, nedensiz kas ağrıları, mide barsak rahatsızlıkları, sabahları tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, gün içinde artan yorgunluk hissi olarak sıralayabiliriz. Günlük yaşantımızda farkında olmadan yaptığımız yanlış ya da eksik uygulamalar da buna neden olabilir" diye konuştu.

Sabahları daha zinde uyanmak ve yorgunluk hissini azaltmak için tavsiyelerde bulunan Dr. Yeşilada şunları söyledi: "Düzenli ve yeterli gece uykusu önemlidir. Sağlıklı yetişkin bir insanın günlük uyku ihtiyacı 7-9 saat kadardır. Ayrıca her akşam aynı saatte yatmak ve aynı saatte kalkmak vücuda uykuya geçmesi ve dinlenmesi için bir düzen oluşturur. Beslenme düzenimiz kadar tercih ettiğimiz besinler de önemlidir. Sağlıksız diyetler; besin, vitamin, mineral ve kalori eksikliğine yol açarak insanı halsiz ve yorgun kılar. Günlük su tüketimi yeterli miktarda olmalıdır. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa günlük 2-2,5 litre su tüketmelidir. Bu miktar kişinin mesleğine, günlük fiziksel aktivitesine ve mevsime göre değişebilir. Hücresel düzeyde metabolik olaylar için su çok önemli bir maddedir. Vücudun susuz kalması tansiyon düşüklüğüne neden olarak gün içinde bitkin olmamıza neden olabilir. Spor yapmak, yeni başlayanlar için vücutta kas ağrılarına ve yorgunluğa neden olsa da, düzenli yapıldığında kişiyi zinde kılar.