Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...

Ortalığı kasıp kavuran sıcaklarla birlikte geceleri uyumak, sabahları uyanmak bir problem olmaya başladı. İşte sabahları daha enerjik uyanmak için yapabileceğiniz şeyler...

ALARMINIZIN SESİ ÖNEMLİDİR

İlk tavsiyemiz sabah kalkmak için hala alarm kuran sizlere geliyor: Alarmınızın sesini sizi uyandırmaya yetecek kadar dikkat çekici ancak sizi "Yine mi sabah oldu..." diye motivasyonunuzu düşürecek olan o "bip bip" gibi seslerden farklı, daha melodik bir sese ayarlayın. Hatta bu en çok sevdiğiniz şarkı bile olabilir! Bu sizin uyanmanızı otomatik olarak kolaylaştıracak ve güne olan motivasyonunuzu arttıracaktır.

HEYECANLA BEKLEYECEĞİNİZ BİR ŞEYLER BULUN

Evet, belki okula veya işe gitmek herkes için heyecanla beklenecek gelişmeler olmayabilir ama bu kendinize ufak da olsa kalkınca dört gözle yapmayı bekleyeceğiniz bir şey bulmamak için bir bahane değil. Sabah kalktığınızda yapacağınız güzel bir kahvaltıyı, içeceğiniz bir kahveyi ya da o gün konuşacağınız bir yakınınızı düşünerek daha enerjik bir şekilde uyanabilirsiniz. Ancak bir uyarı ekleyelim: Bunun aşırısına kaçıp çok heyecanlanmak sizi gece uykunuzdan edebilir, aman dikkat!