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Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Sıcaklarla birlikte sabahları dinç uyanmak önemli bir sorun haline geldi. Çoğumuz haklı bir şekilde uyku düzenimizin çökmesinden muzdaribiz. E tabii bu da beraberinde uyanıldığında gelen hevessizlik ve yorgunluğu getiriyor. Eğer siz de "Sabahları kalktığımda kendimi dinlenmiş hissedemiyorum, uyanmak işkence gibi geliyor." diyorsanız aşağıdaki önerilere bir bakabilirsiniz.

Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...

Ortalığı kasıp kavuran sıcaklarla birlikte geceleri uyumak, sabahları uyanmak bir problem olmaya başladı. İşte sabahları daha enerjik uyanmak için yapabileceğiniz şeyler...

ALARMINIZIN SESİ ÖNEMLİDİR

İlk tavsiyemiz sabah kalkmak için hala alarm kuran sizlere geliyor: Alarmınızın sesini sizi uyandırmaya yetecek kadar dikkat çekici ancak sizi "Yine mi sabah oldu..." diye motivasyonunuzu düşürecek olan o "bip bip" gibi seslerden farklı, daha melodik bir sese ayarlayın. Hatta bu en çok sevdiğiniz şarkı bile olabilir! Bu sizin uyanmanızı otomatik olarak kolaylaştıracak ve güne olan motivasyonunuzu arttıracaktır.

HEYECANLA BEKLEYECEĞİNİZ BİR ŞEYLER BULUN

Evet, belki okula veya işe gitmek herkes için heyecanla beklenecek gelişmeler olmayabilir ama bu kendinize ufak da olsa kalkınca dört gözle yapmayı bekleyeceğiniz bir şey bulmamak için bir bahane değil. Sabah kalktığınızda yapacağınız güzel bir kahvaltıyı, içeceğiniz bir kahveyi ya da o gün konuşacağınız bir yakınınızı düşünerek daha enerjik bir şekilde uyanabilirsiniz. Ancak bir uyarı ekleyelim: Bunun aşırısına kaçıp çok heyecanlanmak sizi gece uykunuzdan edebilir, aman dikkat!

SABAH RUTİNİNİZİ DÜZENLEYİN

Sabah uyanır uyanmaz yaptığınız ilk şey nedir? Peki ya sabahları kalkar kalkmaz su içmek, birkaç basit nefes hareketi yapmak sizi daha enerjik yapar desek? İnanın veya inanmayın, sabahları kalktığınızda içeceğiniz bir bardak su vücudunuz için harikalar yaratacaktır. Çünkü hepimizin de bildiği üzere, vücudumuz gece su kullanımına devam ediyor.

Su içmeye ek olarak Oxford'da yapılan bir araştırma, yogada nefes kontrolü uygulaması olan pranayamanın hem fiziksel hem de zihinsel algılarda canlandırıcı etkisi olduğunu vurgularken hem de ruh halini pozitif olarak etkilediğini ortaya koydu. Yaygın formu Üç Bölüm Nefes (Dirgha Nefesi) olarak adlandırılan bu egzersizi yattığınız yerde uygulamak için yapmanız gerekenlerse basitçe şöyle: Önce göbeğinizi balon gibi şişirmek için burnunuzdan derin nefes alın. Nefes almaya devam edin, kaburgalarınızı yavaşça genişletin. Tamamen havayla dolduğunuzu hissettiğinizde, havayı burnunuzdan yavaşça tamamen dışarı verin. Bunu 10 kez tekrarlayın ve rahatlamaya bakın.

KAHVALTIDAN DA BAHSEDELİM

Sabahları kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız önceki günden hazırlayabilir ve sabah kolaylıkla kahvaltınızı yapabilirsiniz. Özellikle yüksek protein (yumurta, peynir) ve magnezyum içeren (tam tahıllı ekmekler ve kuru yemişler) besinler sizi gün içinde enerjik yapacaktır. Ayrıca Virginia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın da kanıtladığı üzere kahvaltıda 5 gram civarı şeker alımı da aynı etkiye yol açacağından kahvaltınızda bunlara yer vermeniz size büyük yarar sağlayacaktır.

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