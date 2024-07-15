HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sabahtan oynamaya başladı! İddiada kaybedince büfeye ateş açtı: Daha çok kazanmak isterken cebindeki tüm parasından oldu

Sabahtan oynamaya başladı! İddiada kaybedince büfeye ateş açtı: Daha çok kazanmak isterken cebindeki tüm parasından oldu

15.07.2024 13:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir kişi sabahın erken saatlerinde iddia oynamaya başladı. Gün içinde toplam 50 bin lirasını kaybetti. Hayalleri suya düşen bahisçi parasını kaybedettikten sonra belindeki silaha sarılarak büfeye ateş açtı.

Sabahtan oynamaya başladı! İddiada kaybedince büfeye ateş açtı: Daha çok kazanmak isterken cebindeki tüm parasından oldu

Karabük'te bir kişi oynadığı iddia sonucu para kaybedince büfeye ateş açarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırıyı yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

AW247103_01

SABAHTAN OYNAMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre olay, kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te yaşandı. Cadde üzerinde şans oyunları hizmeti veren büfede meydana gelen olayda Musa D. (38) iddiaya göre, sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL para kaybetti. Kaybettiği paraya hazmedemeyen şahıs, büfe önünde belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açarak kaçtı.

AW247103_02

AVM'DE YAKALANDI

Büfe işletmecisi Mustafa Orhan ile cadde üzerindeki bir polis ile vatandaşların peşinden koştuğu şahıs olayın yaşandığı yerin yakınındaki alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı.

Büfe işletmecisi ve eşi ile vatandaşların büyük panik yaşandığı olayda, iş yerine 3 kurşun isabet ederken, silahı ile birlikte gözaltına alınan şahıs Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

AW247103_03

50 BİN LİRASINDAN DA OLDU

Oynadığı şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybeden şahsın olayı gerçekleştirdiği o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AW247103_05

Görüntülerde büfe önünde ekrandan futbol oyunu takip eden şahsın birkaç kez eline beline attığı daha sonra ise tabancasını çıkararak 3-4 el ateş edip kaçtığı anlar kameraya yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Trump'ı vurana kadar neler olmuş neler!Trump'ı vurana kadar neler olmuş neler!
Anahtar Kelimeler:
Karabük bahis iddia
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'un göbeğinde ödediği kira ağızları açık bıraktı! Ev sahibi isyan etti

İstanbul'un göbeğinde ödediği kira ağızları açık bıraktı! Ev sahibi isyan etti

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

'Nihai hesaplaşma' vurgusu: Bir an evvel seri operasyonlar başlamalı!

'Nihai hesaplaşma' vurgusu: Bir an evvel seri operasyonlar başlamalı!

Sıcaklıklar ter oldu aktı! 53 yıldır böylesi görülmedi: 65 merkezde rekor kırıldı

Sıcaklıklar ter oldu aktı! 53 yıldır böylesi görülmedi: 65 merkezde rekor kırıldı

21 senede 27 kez anjiyo oldu! 74 yaşında öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırdı: Hiçbir doktor söylemedi, çok geç kalındı

21 senede 27 kez anjiyo oldu! 74 yaşında öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırdı: Hiçbir doktor söylemedi, çok geç kalındı

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfüm önerileri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfüm önerileri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.