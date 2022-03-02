Şaban ayı başladı mı 2022? Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı kaç gün?

Şaban ayının 2022 yılında ne zaman başlayacağı en çok araştırılan konular arasında geliyor. Tüm İslam alemi, her yıl olduğu gibi bu yılda Şaban ayının gelmesini büyük bir özlemle bekliyor. Mart ayına girdiğimiz andan itibaren Şaban ayına dair aramalar hız kazandı. Bu ay içinde aynı zamanda Berat Kandili de idrak edilecek. Merak edilen Şaban ayı başladı mı, Şaban ayının ilk günü ne zaman sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

ŞABAN AYI BAŞLADI MI?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle başlamıştı. Daha sonra 4 Mart 2022 tarihini itibariyle de Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. Son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar sona ermiş olacak.

4 Mart 2022'de başlayacak olan Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. 11 ayın sultanı Ramazan da 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak. Şaban ayı Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır. İslam'a göre ise Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek sayılan 3 aylardan biridir.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü idrak edilecek. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Şaban ayı önemi şöyle anlatılır; Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı. “Şaban benim ayımdır.” “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi. Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban bize mübarek ve bereketli kıl” şeklinde buyururdu.

