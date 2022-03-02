HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şaban ayı başladı mı 2022? Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı kaç gün?

Şaban ayı başladı mı 2022? Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı kaç gün?

02.03.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı içine girdiğimiz Mart ayı itibaren en çok sorgulanan konu oldu. Üç aylara girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Şaban ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayından sonra Şaban ayı başladı mı şeklinde soruların sayısı artmaya başladı. Recep ayı 2 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı. Bu seferde Şaban ayının başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı.

Şaban ayı başladı mı 2022? Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı kaç gün?

Şaban ayının 2022 yılında ne zaman başlayacağı en çok araştırılan konular arasında geliyor. Tüm İslam alemi, her yıl olduğu gibi bu yılda Şaban ayının gelmesini büyük bir özlemle bekliyor. Mart ayına girdiğimiz andan itibaren Şaban ayına dair aramalar hız kazandı. Bu ay içinde aynı zamanda Berat Kandili de idrak edilecek. Merak edilen Şaban ayı başladı mı, Şaban ayının ilk günü ne zaman sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

ŞABAN AYI BAŞLADI MI?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle başlamıştı. Daha sonra 4 Mart 2022 tarihini itibariyle de Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. Son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar sona ermiş olacak.

4 Mart 2022'de başlayacak olan Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. 11 ayın sultanı Ramazan da 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak. Şaban ayı Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır. İslam'a göre ise Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek sayılan 3 aylardan biridir.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü idrak edilecek. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma
Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Şaban ayı önemi şöyle anlatılır; Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı. “Şaban benim ayımdır.” “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi. Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban bize mübarek ve bereketli kıl” şeklinde buyururdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk dizisinde çarpıcı savaş kehaneti!Türk dizisinde çarpıcı savaş kehaneti!
Rus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarınRus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarın
Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandıZelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı
Anahtar Kelimeler:
Oruç Berat kandili Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Biden'dan Putin'e: "Bedelini ödeyeceksin"

Biden'dan Putin'e: "Bedelini ödeyeceksin"

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.