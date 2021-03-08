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Şaban ayı ne zaman başlayacak? Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi

08.03.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Şaban ayı ne zaman başlayacak? Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Mübarek 3 aylar arasında Recep, Şaban ve Ramazan’dan ikincisi olan, ‘Şaban ayı ne zaman başlıyor?’ sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ramazan ayına yaklaşırken, 2021 Şaban ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi 2021!

Şaban ayı ne zaman? mübarek üç aylardan ikincisi olan ve Müslümanları yakından ilgilendiren bu sorunun yanıtı arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Şaban ayı aynı zamanda Berat Kandili’ni de barındırıyor. Peki, İslam dünyası için manevi değeri yüksek olan Şaban ayı ne zaman başlıyor? İşte, Şaban ayı 2021 tarihi!

Şaban ayı ne zaman başlıyor 2021?

Dini günler takvimine göre; Şaban ayı başlangıcı 14 Mart 2021 Pazar günü olacak. Şaban ayının içerisinde 27 Mart 2021 Cumartesi günü de Berat Kandili idrak edilecek.12 Nisan’da ise Şaban ayının sona erecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021**

Şaban ayı sona erdikten sonra, Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Bu yıl ilk oruç 13 Nisan 202’de tutulacak.

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Ramazan Bayramı

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