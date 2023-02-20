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Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri! Şaban ayında hangi günler hangi tesbih ve zikirler çekilir?

20.02.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Yarın üç ayların ikincisi ve Ramazan'ın habercisi olan şaban ayını idrak edeceğiz. Şaban ayını çeşitli ibadetlerle geçirmek tavsiye ediliyor. Bu sebeple, bu anlamlı ve özel gecede tesbih çekecek olanlar Şaban ayında hangi günler hangi tesbih ve zikirler çekilir? sorusuna yanıt araıyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri! Şaban ayında hangi günler hangi tesbih ve zikirler çekilir?

Üç aylar takvimine göre ikinci mübarek ay olan Şaban ayı 21 Şubat'ta yani yarın başlıyor. Şaban ayı, Hicri yılın sekizinci ayıdır. Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen Şa‘bân kamerî yılın Receb‘den sonra, Ramazan‘dan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikicisidir. Peki, Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Şaban ayında hangi günler hangi tesbih ve zikirler çekilir?

ŞABAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ!

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Latîf.

tesbih çekmek 3

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'r-Razzâk.

tesbih çekmek 2

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Azîz.

tesbih çekmek 4

ŞABAN AYI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned) diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü'minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi.

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