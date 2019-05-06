Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Caminin 20 yıllık Müezzin Kayyımı Pehlivan Kalıntaş, yaptığı açıklamada, caminin inşa edilirken birtakım İslami tevafuklar üzerine yapıldığını söyledi. Caminin tabandan tavana yüksekliğinin 54 metre olduğunu bunun da 54 farza tevafuk ettiğini belirten Kalıntaş, bazı açıklamalarda bulundu.

Kalıntaş, “Camimizde ana kubbe çapı 32 metre bu da 32 farzı tevafuk ediyor. Kubbede 40 pencere var bu da peygamber efendimize 40 yaşında peygamberlik geldiği, günde 40 rekat namaz, 40 Hadisi Şerife tevafuk ediyor. Yine ana kubbede güney ve kuzeyde olmak üzere 4 tane yarım ay şeklinde küçük kubbelerimiz var 4 büyük melek, 4 büyük kitap bunlara tevafuk ediyor.

Ana kubbemizde 5 adet yarım ay şeklinde kubbe var bu da İslamın şartına tevafuk ediyor. Camimizdeki minberimizin merdivenleri 23 basamak, bu peygamber efendimize 23 yılda Kuran-ı Kerim’in nazil olduğu ve peygamber efendimizin 23 yıl peygamberlik yaptığına tevafuk ediyor” dedi.

Kıble tarafında sağda ve solda olmak üzere Türkiye ve dünyanın en büyük cami panosu olma özelliğine sahip pano bulunduğunu kaydeden Kalıntaş, “Camimizde toplam kubbe sayısı 33. Bu da tespihata tevafuk ediyor. Caminin bir bölümünde de 28 adet küçük kubbemiz var. Bu da Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamberlere tevafuk ediyor. Camimizin ana giriş kapısı 8 adet. Bu da 8 cennet kapısına tevafuk ediyor.

Camimizin 6 minaresi imanın esaslarına, minarelerdeki 16 şerefe de 16 Türk devletine tevafuk ediyor. 4 minarenin yüksekliği 99 metre Esmaül Hüsna’ya Allah’ın güzel isimlerine tevafuk ediyor. Camimizin toplam oturum alanı 6 bin 666 metrekare bu da Kuran-ı Kerim’de ayet sayısına tevafuk ediyor” diye konuştu.