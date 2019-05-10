"Sabancı Holding'in net karı 1 milyar 57 milyon TL oldu"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, "Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı, 2019 yılının ilk üç ayında 1 milyar 57 milyon TL olarak gerçekleşti ve 2018 yılındaki halka arz kaynaklı tek seferlik gelir hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Göçmen, Sabancı Holding'in bu yılın ilk çeyreğinin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, zorlu ekonomik koşullara rağmen, stratejik ve dengeli portföyleri ve güçlü kurumsal yönetim anlayışları sayesinde başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Bulundukları sektörlerdeki konum ve ihracata yönelmelerinin bu dönemi hedefleriyle uyumlu şekilde tamamlamalarına katkı sağladığını ifade eden Göçmen, şunları kaydetti:

"Sabancı Topluluğu olarak önceliğimiz, bizi bu olumlu sonuçlara taşıyan kurumsal yönetim yetkinliğimiz, nakit yönetimini odağımızda tutmamız ve uçtan uca, satın almadan ödemeye, siparişten tahsilata kadar tüm tedarik zinciri süreçlerimizde etkin risk yönetimini esas almamızdır. Bu dönemi borçlarımızı azaltarak, nakit yaratmayı sürdürerek ve kur riski pozisyonu almadan yönettik. Riskin erken tespitini de sağlayan kurumsal yönetim yetkinliğimiz ve gücümüz ile tedbirlerimizi zamanında almamız finansal performansımıza da yansıdı. Bu da bize sürdürülebilir büyümeyi ve istikrarlı başarıyı getirdi. Önümüzdeki dönemde de süreçlerimizi aynı titizlikle yönetip, ülkemize olan güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."