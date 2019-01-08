Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal hala firarda

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN/HASAN ESEN - Özdemir Sabancı suikastının faillerinden terörist Fehriye Erdal, suikastın 23'üncü yılında, gıyabında 15 yıl hapis cezası bulunmasına rağmen halen firarda.
Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişinin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının faillerinden ve Türkiye'de geçen yıl Güncellenen Terör Arananları Listesi'nde mavi listede yer alan Erdal'ın nerede olduğu bilinmiyor.
- İlk ceza Belçika'da işlenen suçlar için
Terörist Erdal, Sabancı suikastının ardından ülkeden kaçtıktan sonra, 1999'da Belçika'nın Knokke şehrinde evinde çıkan yangın sonucu "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı.
"Çete üyesi" olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra ev hapsine alındı, 2006'da da firar etti.
Erdal'ın firarından 2 gün sonra, Bruges Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2006'da, Erdal'a gıyabında 4 yıl hapis cezası ve 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum etme kararı verirken, Gent Temyiz Mahkemesi, 7 Kasım 2006'da bu cezaları onadı.
- Mahkeme 2006'da DHKP-C'yi terör örgütü olarak nitelendirdi
Bruges Mahkemesi, aynı dava kapsamında DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdi ve Belçika'da adli alanda örgütün bu sıfatına resmiyet kazandırdı.
Bu kapsamda, yargılanan sanıkların Belçika'da işlediği suçlar arasında, sahte kimlik kullanmak, silah ve patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör eylemleri planlamak ve haraç toplamak gibi suçlar yer aldı.
Belçika, Türkiye'nin Erdal'a yönelik iade talebini, o dönemde idam cezasının yasalardaki varlığı nedeniyle reddetti ve bu arada teröristin siyasi sığınma başvurusunu da geri çevirdi.
- Yargıtay kararı bozdu
Aralarında Fehriye Erdal'ın da bulunduğu sanıkların başvurusu üzerine 2007'de Belçika Yargıtayı, Bruges Mahkemesinin kararını bozdu.
Yargıtay kararının ardından Belçika'daki DHKP-C üyesi tutuklu ve hükümlü teröristlerin tümü serbest bırakıldı, Erdal gibi firardakiler hakkındaki kararlar da "adli hata yapıldığı" gerekçesiyle iptal edildi.
Belçika'nın Anvers Temyiz Mahkemesi de Şubat 2008'de aldığı kararda, DHKP-C'yi terör örgütü olarak tanımlamadı. Mahkeme, aralarında Erdal'ın da bulunduğu teröristlerin ve bağlı bulundukları örgütün Belçika dışındaki eylemlerini dikkate almayı reddederek, sanıkları sadece silah ve sahte belge bulundurmak ile kullanmaktan yargıladı.
Bu kapsamda terörist Erdal'a 2 yıl tecilli hapis ve bin 230 avro para cezası verildi.
Ancak, Belçika Federal Savcılığının itirazı üzerine Yargıtay, Anvers Temyiz Mahkemesinin bu kararını da bozdu.
Yargıtay, DHKP-C'yi "terör örgütü, suç örgütü ve çete" olarak niteleyerek, terör örgütünün ve üyelerinin Belçika dışında işlediği suçlardan da bu ülkede yargılanabileceğini belirtti.
Yargıtay, sanıkların tekrar yargılanmasını Brüksel Temyiz Mahkemesine bıraktı.
- "Sil baştan" uygulaması
Yargıtayın kararından sonra Brüksel Temyiz Mahkemesi de 2009'da, terör örgütü DHKP-C mensuplarına ilişkin "sil baştan'' uygulaması çerçevesinde yeniden yargılama başlattı.
Mahkeme, DHKP-C'nin Belçika'da "terör eylemi yapmadığına" hükmederek, bireysel suçlara göre ceza verme kararı aldı.
Bu çerçevede, mahkeme Belçika'da işlediği suçlardan, "çete üyesi" olarak nitelendirdiği Erdal'a gıyabında tecilli 2 yıl hapis cezası verdi.
- Suikastten 21 yıl sonra hapis cezası
Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, suikastin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 25 Mayıs 2016'da Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına karar verdi.
Belçika'da yeniden yargılanmasına karar verilen DHKP-C üyesi Erdal için savcı, Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istedi.
Firari Erdal'ın katılmadığı dava 2017 Şubat'ta karara bağlandı. Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, DHKP-C üyesi Erdal'ı Türkiye'de işlediği suçlardan gıyabında 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı.
Hakim, Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi.
- Özdemir Sabancı suikastı
İş adamı Özdemir Sabancı ile beraber Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi.
Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999'da hapishanedeki bir isyanda öldürüldü. Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gıyabında hapis cezası bulunan terörist Erdal'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum