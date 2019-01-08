Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal hala firarda

Erdal'ın firarından 2 gün sonra, Bruges Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2006'da, Erdal'a gıyabında 4 yıl hapis cezası ve 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum etme kararı verirken, Gent Temyiz Mahkemesi, 7 Kasım 2006'da bu cezaları onadı.

"Çete üyesi" olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra ev hapsine alındı, 2006'da da firar etti.

Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişinin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının faillerinden ve Türkiye'de geçen yıl Güncellenen Terör Arananları Listesi'nde mavi listede yer alan Erdal'ın nerede olduğu bilinmiyor.

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN/HASAN ESEN - Özdemir Sabancı suikastının faillerinden terörist Fehriye Erdal, suikastın 23'üncü yılında, gıyabında 15 yıl hapis cezası bulunmasına rağmen halen firarda.

Belçika'nın Anvers Temyiz Mahkemesi de Şubat 2008'de aldığı kararda, DHKP-C'yi terör örgütü olarak tanımlamadı. Mahkeme, aralarında Erdal'ın da bulunduğu teröristlerin ve bağlı bulundukları örgütün Belçika dışındaki eylemlerini dikkate almayı reddederek, sanıkları sadece silah ve sahte belge bulundurmak ile kullanmaktan yargıladı.

Yargıtay kararının ardından Belçika'daki DHKP-C üyesi tutuklu ve hükümlü teröristlerin tümü serbest bırakıldı, Erdal gibi firardakiler hakkındaki kararlar da "adli hata yapıldığı" gerekçesiyle iptal edildi.

Belçika, Türkiye'nin Erdal'a yönelik iade talebini, o dönemde idam cezasının yasalardaki varlığı nedeniyle reddetti ve bu arada teröristin siyasi sığınma başvurusunu da geri çevirdi.

Bu kapsamda, yargılanan sanıkların Belçika'da işlediği suçlar arasında, sahte kimlik kullanmak, silah ve patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör eylemleri planlamak ve haraç toplamak gibi suçlar yer aldı.

Bruges Mahkemesi, aynı dava kapsamında DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdi ve Belçika'da adli alanda örgütün bu sıfatına resmiyet kazandırdı.

Bu çerçevede, mahkeme Belçika'da işlediği suçlardan, "çete üyesi" olarak nitelendirdiği Erdal'a gıyabında tecilli 2 yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay, DHKP-C'yi "terör örgütü, suç örgütü ve çete" olarak niteleyerek, terör örgütünün ve üyelerinin Belçika dışında işlediği suçlardan da bu ülkede yargılanabileceğini belirtti.

Ancak, Belçika Federal Savcılığının itirazı üzerine Yargıtay, Anvers Temyiz Mahkemesinin bu kararını da bozdu.

Bu kapsamda terörist Erdal'a 2 yıl tecilli hapis ve bin 230 avro para cezası verildi.

Belçika'da yeniden yargılanmasına karar verilen DHKP-C üyesi Erdal için savcı, Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istedi.

Firari Erdal'ın katılmadığı dava 2017 Şubat'ta karara bağlandı. Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, DHKP-C üyesi Erdal'ı Türkiye'de işlediği suçlardan gıyabında 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı.

Hakim, Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi.

- Özdemir Sabancı suikastı

İş adamı Özdemir Sabancı ile beraber Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi.

Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999'da hapishanedeki bir isyanda öldürüldü. Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gıyabında hapis cezası bulunan terörist Erdal'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.

