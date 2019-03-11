Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne doğru

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 21. kez perde açacak.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumsal gelişme için sanatın olmazsa olmaz olduğuna inandıklarını söyledi.

Sanat alanındaki en uzun soluklu projelerinin Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali olduğunu kaydeden Safkan, "Kültür sanat alanında bu kadar uzun soluklu bir projeye imza atmış olmak bize mutluluk veriyor. Sanatsal faaliyetlerin etkisi ancak uzun dönemde fark ediliyor. Bugün Adana Tiyatro Festivali’nin ülkemiz tiyatro tarihinin önemli bir parçası haline gelmesinden çok mutluyuz." diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da festival programının zengin olduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden birçok sanatçıyı festivalde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kurt, Arjantin’den Özbekistan’a kadar geniş bir coğrafyadan yabancı ve yerli grupların festivale katılımıyla zengin bir program hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.