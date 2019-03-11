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Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 21. kez perde açacak festivalin biletleri 17 Mart Pazar gününden itibaren satışa sunulacak - Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: - "Adana Tiyatro Festivali’nin ülkemiz tiyatro tarihinin önemli bir parçası haline gelmesinden çok mutluyuz" - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Sabancı Oda Tiyatrosu ile festivalimiz artık çok daha zengin bir içerikle seyircimizle buluşacak"

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 21. kez perde açacak.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumsal gelişme için sanatın olmazsa olmaz olduğuna inandıklarını söyledi.

Sanat alanındaki en uzun soluklu projelerinin Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali olduğunu kaydeden Safkan, "Kültür sanat alanında bu kadar uzun soluklu bir projeye imza atmış olmak bize mutluluk veriyor. Sanatsal faaliyetlerin etkisi ancak uzun dönemde fark ediliyor. Bugün Adana Tiyatro Festivali’nin ülkemiz tiyatro tarihinin önemli bir parçası haline gelmesinden çok mutluyuz." diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da festival programının zengin olduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden birçok sanatçıyı festivalde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kurt, Arjantin’den Özbekistan’a kadar geniş bir coğrafyadan yabancı ve yerli grupların festivale katılımıyla zengin bir program hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kurt, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi bünyesinde yaptırılan Sabancı Oda Tiyatrosu’nun festivale yetişmesinin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Sabancı Oda Tiyatrosu ile festivalimiz artık çok daha zengin bir içerikle seyircimizle buluşacak." dedi.

- Festivalde 31 oyun sahnelenecek

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş da festivalde, yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla toplam 31 farklı oyununa ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün de her yıl olduğu gibi festivalin açılış töreninde sahibini bulacağını belirten Gediktaş, atölye çalışmalarının da yer alacağı festivalin 30 Nisan’da sona ereceğini aktardı.

Gediktaş, festivalin biletlerinin 17 Mart Pazar gününden itibaren satın alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından birinci katında güzel sanatlar galerisi, ikinci katında ise 140 kişilik salon, fuaye alanı, sahne hazırlık, ışık ve ses odası bulunan Sabancı Oda Tiyatrosunun açılış kurdelesi kesildi.

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Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

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