Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, FT sıralamasında Türkiye birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial Times'ın "Avrupa'nın En İyi İşletme Okulları Sıralaması"na 69'uncu sıradan girerek Türkiye'den ilk sırada yer alan işletme okulu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi Executive MBA Programı da Financial Times, Executive MBA programlarının 2019 dünya değerlendirmelerinde dünyada 94, Avrupa'da 42'nci sırada yer aldı.

Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi, Türkiye'den birinci sırada girdiği ve bu yıl 16'ncısı yapılan Financial Times değerlendirmeleri, MBA, Executive MBA, Yönetim Yüksek Lisans ve 2 özel eğitim program sıralamasının birleştirilmiş performanslarına dayanıyor.

Sıralama okulların kalitesini ve programların kapsamını ölçüyor. Değerlendirmede, yönetim bilimleri fakültesi mezunlarının maaşı ve maaş artışı, özel eğitim programlarındaki açık eğitimler, kuruma özel programlar, kadın öğretim üyesi yüzdesi, uluslararası öğretim üyesi yüzdesi ve doktoralı öğretim üyelerinin yüzdesi baz alınıyor.