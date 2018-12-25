"Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Ayrımcılık" temasını ele alan "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nda finale kalan 10 film açıklandı.

Toplumsal sorunları sanat aracılığıyla işlemeyi amaçlayan yarışmaya, 200'e yakın kısa film başvurdu.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından Ercan Akan'ın "Afaf-Günahsız", Abdullah Şahin'in "Artı Bir", Ezgi Temel'in "Bebek Evi", Furkan Han Mert'in "Biilaç", Salih Ortaçay'ın "Çark", Ahmet Kızıl'ın "Çentik", Ahmet Volkan Ekşi'nin "Fener", Yahya Ozan Çalışkan'ın "Gülizar", Elif Parlak'ın "Mesai" ve Fikret G. Fırat'ın "Sen Kadın'sın" filmleri finalist olarak açıklandı.

Genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirmeyi hedefleyen vakıf, yarışma kapsamında ayrıca "Kısa Film Platformu Buluşmaları" düzenleyecek. Yarışmaya başvuran herkese açık olan etkinlik, 15 Ocak 2019'da Sabancı Center'da gerçekleştirilecek.

Birincinin 15 bin, ikincinin 10 bin, üçüncünün ise 5 bin liralık para ödülüyle ödüllendirileceği yarışmayı kazananlar, 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.

