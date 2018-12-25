HABER

"Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

"Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Ayrımcılık" temasını ele alan "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nda finale kalan 10 film açıklandı.

Toplumsal sorunları sanat aracılığıyla işlemeyi amaçlayan yarışmaya, 200'e yakın kısa film başvurdu.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından Ercan Akan'ın "Afaf-Günahsız", Abdullah Şahin'in "Artı Bir", Ezgi Temel'in "Bebek Evi", Furkan Han Mert'in "Biilaç", Salih Ortaçay'ın "Çark", Ahmet Kızıl'ın "Çentik", Ahmet Volkan Ekşi'nin "Fener", Yahya Ozan Çalışkan'ın "Gülizar", Elif Parlak'ın "Mesai" ve Fikret G. Fırat'ın "Sen Kadın'sın" filmleri finalist olarak açıklandı.

Genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirmeyi hedefleyen vakıf, yarışma kapsamında ayrıca "Kısa Film Platformu Buluşmaları" düzenleyecek. Yarışmaya başvuran herkese açık olan etkinlik, 15 Ocak 2019'da Sabancı Center'da gerçekleştirilecek.

Birincinin 15 bin, ikincinin 10 bin, üçüncünün ise 5 bin liralık para ödülüyle ödüllendirileceği yarışmayı kazananlar, 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kalp krizi sonucu ölen polis için törenKalp krizi sonucu ölen polis için tören
Kocaeli'nin yüksekleri beyaza büründüKocaeli'nin yüksekleri beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabancı Vakfı film kısa film Sabancı sinema Vakıf yarışma

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul'da taksilere denetleme

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına askeri mühimmat ve askeri araç sevkiyatı

Sınırda hareketlilik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da büyük sevinç var

Erdoğan canlı yayında resmen ilan etti! Kentte büyük sevinç var

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Şehit polis Servet Arslan son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit polis Servet Arslan son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.