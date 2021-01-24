Sabancı’nın oğlu Sakarya’da mahsur kaldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesine arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatil için gelen iş adamı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı’nın kullandığı lüks cip dere yatağına saplandı. Genci ve arkadaşlarını AFAD kurtararak otele götürdü, otomobil ise traktörle dereden çıkarıldı.

Olay, bu sabah Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi’nde Sarp Deresi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı (19), 3 arkadaşıyla birlikte Sapanca’ya tatile geldi. Lüks bir otelde vakit geçiren 4 arkadaş, daha sonra bölgede araçla gezinti yapmak için otelden ayrıldı. Sabancı ve arkadaşları, orman yoluna girerek navigasyonun yönlendirmesi üzerine Sarp Deresi mevkiine ilerledi. Suyun aktığı noktada karşıya geçmek için dereye giren gençlerin bulunduğu cip toprağa saplandı. Emrecan Sabancı, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Derede aracın içinde mahsur kalan Sabancı ve arkadaşları, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Büyük korku yaşayan gençler otele götürülürken, lüks araç ise saplandığı toprağın içinden traktörle çekilerek çıkarıldı.

