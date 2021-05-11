Şabanoğlu Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncuları…

Askerlikte yaptığı sakarlıklarla bilinen Şabanoğlu Şaban, vatani görevinin ardından askerlik arkadaşı ile birlikte eğlence mekânında çalgıcılık yapar. Aylardır yakalanamayan suçlu Kadırgalı’yı tesadüfen yakalayan ikili, hafiye olur. Şabanoğlu Şaban filminde işte bu noktadan sonra daha komik anlar yaşanır…

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şabanoğlu Şaban filmi, Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Şaban' karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Ertem Eğilmez’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve senaristliğini ise Sadık Şendil’in yaptığı Şabanoğlu Şaban filmi, İstanbul Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.

İŞTE ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Şabanoğlu Şaban filminde, Şener Şen, Halit Akçatepe, Sıtkı Akçatepe, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Dinçer Çekmez, Ayben Erman, Sevil Üstekin, Sevda Aktolga ve Şevket Altuğ gibi oyuncular yer almaktadır.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU

Askerde kumandanı Hüsamettin'i devamlı yaralayan ve türlü sakarlıklarla ekran karşısındakileri güldürmeyi başaran Şaban ile askerliğin ardından bir eğlence yerinde beraber çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a tutulurlar.

Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevini veriyor. Film de işte tam da bu noktadan itibaren çok eğlenceli bir hâl alır…



