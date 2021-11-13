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Şabat ne demek? Şabat hangi gündür ve kimler kutlar?

13.11.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital platform Netflix'in sevilen dizisi Kulüp'te geçen Şabat kelimesinin detayları merak ediliyor. Şabat'ın hangi gün olduğu ve kimler tarafından kutlandığı da merak konusu oldu. Peki Şabat ne demek? Şabat hangi gündür, bugünde neler yapılır ve kimler kutlar? İşte ayrıntılar...

Şabat ne demek? Şabat hangi gündür ve kimler kutlar?

Kulüp' dizisinde geçen Şabat kelimesinin detayları araştırılıyor. Şabat, Yahudilik dininde büyük bir öneme sahip. Peki Şabat ne demek?

ŞABAT NE DEMEK?

Şabat günü, özellikle Yahudiler için ibadet günü olarak kabul edilmektedir. Şabat/Şabbat ya da Aşkenazi telaffuzuyla söylenen Şabbos, Yahudilikte ibadet ve dinlenme günü olarak kabul edilen gün olarak bilinmektedir. Gregoryen takviminde Cumartesi gününe denk gelen bugün Yahudiler için YHVH ile aralarındaki özel bir bağı temsil eder.

ŞABAT GÜNÜ NE YAPILIR?

Şabat'ta Yahudiler gün boyu dinlenmektedirler. Bugün Tevrat okur ve sinagog'a (havra) giderek dua ederler. Şabat günü bir nevi bütün haftanın panaromasıdır. Şabat hem haftayı ve yaptıklarını düşünmek hem Tanrı'ya yaklaşmak hem de daha iyi bir insan olmak için bir fırsattır. Bugünde iş yapılmamaktadır ve elektrik de kullanılmaz.

Şabatta yapılanlardan en önemli ritüellerin başında Şabt sofrası gelir. Sofra önceden hazırlanmış olup, en iyi yemek tabakları ve en güzel beyaz örtü kullanılmalıdır. Diğer günlerden farklı olarak Şabat sofrasında Şabat mumlarının haricinde Kiduş bardağı ve iki bütün ekmeğin bulunması da şarttır. Şabat sofrasında gerekli her bir ögenin simgesel özellikleri vardır.

Beyaz Örtü: Şabat sofrasında kullanılması istenen beyaz örtü, İsrailoğullarının çölde geçirdikleri süreçte yedikleri ve bütün toprağı örten beyaz renkli yiyecek "manna"nın anısınadır.

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