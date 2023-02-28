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Sabih Kanadoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Sabih Kanadoğlu neden öldü? Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti!

28.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından kullanıcılar Kanadoğlu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Sabih Kanadoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Sabih Kanadoğlu neden öldü? İşte detaylar...

Sabih Kanadoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Sabih Kanadoğlu neden öldü? Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti!

Sabih Kanadoğlu, "TBMM'nin 367 olan 'karar yeter sayısı' olmadan toplanmış sayılamayacağı" yorumuyla 2007 yılında Meclis'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarının iptaline giden yolu açmasıyla tanınmıştı. Vefat haberinden sonra Kanadoğlu'nun hayatı, kim olduğu, neden öldüğü merak edildi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı ve Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapmıştı. Peki Sabih Kanadoğlu kimdir? Sabih Kanadoğlu neden öldü?

SABİH KANADOĞLU KİMDİR?

Sabih Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938 İzmir, Menemen doğumludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Kanadoğlu, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Burhaniye'de hakim adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından ilki 26 Aralık 1994 tarihinde, ikincisi de 28 Aralık 1998 tarihinde olmak üzere iki kez Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.
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Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından 21 Ocak 2001 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 20 Mayıs 2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı. 2006 yılında YARSAV'ın kurucuları arasında yer aldı. 26 Mayıs 2012 tarihinde Türk Hukuk Kurumu Başkanlığına seçildi. Evli ve üç çocuk babasıydı.

SABİH KANADOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Sabih Kanadoğlu, Ankara'daki bir hastanede bir süredir tedavi altında tutuluyordu. Yaşının ileri olması nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle de bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Kanadoğlu'nun neden vefat ettiğin dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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