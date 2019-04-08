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Sabiha Gökçen "Büyük Göç"ün yükünü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal: - ''Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6-7 Nisan'da 332 bin yolcuya hizmet verdik. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi''

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), THY'nin İstanbul Havalimanı'na taşınması operasyonunu kapsayan günlerde 332 bin yolcuya hizmet verdi.

THY'nin "Büyük Göç"ünde, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşların birçoğu Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6-7 Nisan'da 332 bin yolcuya hizmet verdik. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.'' dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 gün boyunca 2 dakikada bir uçak iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de de bu tarihlerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk ve Sabiha Gökçen rakamlar yolcu

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