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Sabiha Gökçen'de akılalmaz olay! Valizden 3 bin 300 tane sülük çıktı

08.04.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 bin 300 tane tıbbi sülük ele geçirildi. Canlı olduğu anlaşılan sülüklerin Kırgızistan'a götürülmek istendiği öğrenildi. Doğal yaşam alanına bırakılan sülükleri kaçak yollarla yurt dışına götürmek isteyen yolcuya 54 bin 555 TL idari para cezası kesildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Havalimanına gitmek isteyen Kırgızistan Cumhuriyeti Pasaportu taşıyan yabancı uyruklu şahsın valizinin içerisinden canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.

İZİNSİZ GÖTÜRÜYORDU

İhbar üzerine harekete geçen Su Kontrol görevlileri yasa dışı yolla izinsiz olarak Türkiye’den çıkarıldığı tespit edildi. Ekipler, 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana)'e el konuldu. El konulan sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır. Şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

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İHA

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İstanbul

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